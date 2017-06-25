Правительство Ирана приняло постановление об отмене виз для туристических групп из России

Правительство Ирана приняло постановление об отмене виз для туристических групп из России

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках граждан РФ и граждан Ирана было подписано 28 марта этого года в ходе визита в Москву президента Хасана Роухани.