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21:40 (мск), источник: ТАСС

Правительство Ирана приняло постановление об отмене виз для туристических групп из России

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках граждан РФ и граждан Ирана было подписано 28 марта этого года в ходе визита в Москву президента Хасана Роухани.

Источник: Reuters

ТЕГЕРАН, 25 июня. /ТАСС/. Правительство Ирана приняло постановление об установлении безвизового режима для туристических групп из России. Соответствующее сообщение размещено в воскресенье на сайте иранского кабмина.

Совет министров по представлению Министерства иностранных дел постановил: разрешить на взаимной основе безвизовый режим для поездок групп граждан Исламской Республики Иран и Российской Федерации. Постановление завизировано первым вице-президентом ИРИ Эсхаком Джахангири.

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках граждан РФ и граждан Ирана было подписано 28 марта этого года в ходе визита в Москву иранского президента Хасана Роухани.

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