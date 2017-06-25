Армия обороны Израиля ответила на обстрел со стороны Сирии
Армия обороны Израиля (Цахал) нанесла ответный удар после того, как часть Голанских высот, контролируемая еврейским государством, была обстреляна со стороны Сирии. По информации
Армия обороны Израиля (Цахал) нанесла ответный удар после того, как часть Голанских высот, контролируемая еврейским государством, была обстреляна со стороны Сирии. По информации
Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщается на сайте военного ведомства.
Там также отметили, что Израиль не является частью внутрисирийского конфликта, однако «решительно выступает против любых попыток навредить суверенитету и безопасности своих граждан».
Ранее 25 июня в Twitter Армии обороны появилось сообщение о том, что несколько снарядов, выпущенных с сирийской территории, разорвались в открытой местности на севере Голанских высот. Там также отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.
За день до этого израильские ВВС атаковали позиции сирийских войск после обстрела в районе провинции
Голанские высоты, уже полвека контролируемые Израилем, — одна из многочисленных спорных территорий на Ближнем Востоке. С 1944 по 1967 год они принадлежали Сирии, затем в ходе Шестидневной войны были захвачены еврейским государством и впоследствии аннексированы. Совет Безопасности ООН признал произошедшее незаконным. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.