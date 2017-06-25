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22:23 (мск), источник: Volga News

Губернатор Самарской области поздравил молодых специалистов «Роскосмоса»

В воскресенье, 25 июня, в Самаре дан старт корпоративному чемпионату ракетно-космической отрасти «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills. В соревнованиях принимает участие 124 участника из 28 команд предприятий «Роскосмоса».

Источник: РИА "Новости"

В течение четырех дней участникам предстоит соревноваться по шести компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Инженерная графика CAD» «Прототипирование», «Электроника», «Сварочные технологии».

На открытии присутствовали руководители крупнейших самарских предприятий, ректоры высших учебных заведений губернии, представители правительства Самарской области.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин со сцены ДК им. Литвинова поздравил участников конкурса, пожелал им проявить свое мастерство и успехов в освоении своей профессии, а также побед в освоении космоса. Он отметил значение космической отрасли для страны.

«Мы рады принимать участие в открытии такого важного для космической отрасли, да и не только для отрасли, но в целом для страны мероприятия, — заявил глава региона. — У нас на самарской земле собрались представители городов и регионов для того, чтобы посоревноваться и выяснить, кто освоил лучше свою профессию, кто лучше овладел мастерством. Второй год “Роскосмос” проводит корпоративные конкурсы. На мой взгляд очень важно, чтобы у себя в отрасли люди могли могли повышать свою квалификацию и достигать в своей профессии самых лучших результатов. Осваивать космос иначе просто нельзя. Уверен победят лучшие, а среди них, уверен, окажутся те, кто будет защищать интересы страны на соревнованиях за рубежом».

Николай Меркушкин рассказал, что первый чемпионат «WorldSkills Russia» прошел в нашей области четыре года назад."Все начиналось в Тольятти, там провели первые общероссийские соревнования, где было представлено множество регионов. После нас эстафету принял Татарстан и другие, — отметил губернатор.

По словам главы региона, движение «Молодые профессионалы» становится все более популярным: «Участвуем мы и в международных конкурсах, откуда самарские представители привозят медали, в том числе и золотые».

Со словами приветствия также выступили заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Юрий Власов и исполнительный директор по персоналу и социальной политике «Роскосмоса» Алла Вучкович. А генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров в видеоприветствии пожелал участникам чемпионата успехов в честной борьбе. «Развитие отечественной космонавтики невозможно без молодежи», — подчеркнул он.

Открыл чемпионат генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин. Он обратился к молодым участникам чемпионата: «Конечно, вы приехали сюда, чтобы соревноваться друг с другом, но важно, чтобы вы подружились, осознали себя единой командой Роскосмоса и в будущем вместе решали масштабные задачи, которые сегодня стоят перед ракетно-космической промышленностью России!».

Участников чемпионата с орбиты международной космической станции поздравил космонавт «Роскосмоса», командир экипажа 52 экспедиции на МКС Федор Юрчихин.

Завершилось торжественное открытие парадом команд и концертом.

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