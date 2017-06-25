Порошенко заявил, что Украина увеличит долю поставок ядерного топлива из США

Украина увеличит долю поставок ядерного топлива из США с целью укрепления энергетической безопасности. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

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«Энергетическая безопасность также заключается и в ядерной энергетике. И здесь мы увеличиваем значительно, как я и отметил две недели назад, судьбу американских поставщиков ядерного топлива “Westinghouse” в Украине. Я надеюсь, что нам удастся это сделать до 55%», — сказал он.

Также глава государства добавил, что на данный момент продолжается строительство завода по переработке отработанного ядерного топлива.

«Это также мы слезаем с крючка, на котором на сегодняшний день думает, что нас держит Российская Федерация», — отметил Петр Порошенко и добавил — «Этого не будет».

По словам президента, также есть договоренность о поставках в Украину американского угля.

«Мы будем иметь гарантированное снабжение минимум двух миллионов тонн угля. Для этого созданы все условия», — сказал он.

Порошенко подчеркнул, что уголь из Пенсильвании будет поставляться по конкурентоспособным ценам.

Важным в сотрудничестве с Министерством энергетики США президент назвал и договоренность о визите министра Рика Перри в Украину в августе. По его информации на повестке дня будет стоять вопрос участия американских компаний в приватизации энергетических компаний как энергосбыта, так и энергогенерации.

«Есть более 20 компаний, которые на сегодняшний день заинтересованы в Украине. Мы вышли на совершенно конкретные, прямые результаты. И это только одно министерство», — подытожил глава государства.