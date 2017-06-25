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22:58 (мск), источник: ТАСС

Эмир Катара подтвердил курс страны на укрепление отношений с Ираном

Заявление эмира Катара стало первой реакцией после предъявленного арабскими странами перечня требований для восстановления дипотношений.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Руководство Катара намерено развивать сотрудничество с Ираном. Об этом заявил в воскресенье эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Роухани по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), венчающего завершение поста Рамадан.

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По информации телеканала Al Mayadeen, катарский лидер в разговоре с Роухани подтвердил готовность Дохи «к всестороннему развитию отношений и сотрудничества для решения проблем исламского мира». Для чего, по мнению эмира Тамима, требуется «мудрость и диалог».

Как отмечает Al Mayadeen, заявление эмира Катара стало первой реакцией после предъявленного Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и Египтом перечня из 13 требований для восстановления разорванных отношений, на выполнение которых отведено 10 дней. В частности, эмират должен понизить уровень дипломатических отношений с Ираном, закрыть посольство Исламской Республики в Дохе и значительно сократить торговый оборот. Власти эмирата назвали требования «неприемлемыми и невыполнимыми».

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе эти обвинения отрицают.

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