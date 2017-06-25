Эмир Катара подтвердил курс страны на укрепление отношений с Ираном
Заявление эмира Катара стало первой реакцией после предъявленного арабскими странами перечня требований для восстановления дипотношений.
Заявление эмира Катара стало первой реакцией после предъявленного арабскими странами перечня требований для восстановления дипотношений.
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Руководство Катара намерено развивать сотрудничество с Ираном. Об этом заявил в воскресенье эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Роухани по случаю мусульманского праздника Ид
По информации телеканала Al Mayadeen, катарский лидер в разговоре с Роухани подтвердил готовность Дохи «к всестороннему развитию отношений и сотрудничества для решения проблем исламского мира». Для чего, по мнению эмира Тамима, требуется «мудрость и диалог».
Как отмечает Al Mayadeen, заявление эмира Катара стало первой реакцией после предъявленного Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и Египтом перечня из 13 требований для восстановления разорванных отношений, на выполнение которых отведено 10 дней. В частности, эмират должен понизить уровень дипломатических отношений с Ираном, закрыть посольство Исламской Республики в Дохе и значительно сократить торговый оборот. Власти эмирата назвали требования «неприемлемыми и невыполнимыми».
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе эти обвинения отрицают.