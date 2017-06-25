Трамп отказался от традиционного ужина в честь окончания Рамадана
Президент США Дональд Трамп не стал проводить ужин по случаю мусульманского праздника Ид
Президент США Дональд Трамп не стал проводить ужин по случаю мусульманского праздника Ид
Как пишет The Hill, таким образом глава государства прервал традицию, заложенную Биллом Клинтоном и соблюдавшуюся затем Джорджем
Традиция проводить ужин в честь Ид
Трампа, вступившего в должность президента США в январе 2017 года, нередко обвиняют в плохом отношении к мусульманам. Так, одним из его первых указов стал антимигрантский закон. Согласно распоряжению, гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией, запрещается въезд в США. Указ вызвал волну протестов в США и впоследствии был заблокирован судьей Апелляционного суда девятого округа в
Второй указ об ужесточении иммиграционной политики Трамп подписал 6 марта. Он должен был на 90 дней запретить въезд в страну гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостановить программу приема беженцев на 120 дней. Действие документа оказалось заблокировано решением суда штата Гавайи.