СМИ: CNN ужесточает правила публикаций материалов о России

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Руководство американской телекомпании CNN ужесточает правила публикаций материалов, связанных с Россией, после скандала со статьей о якобы расследовании комитетом по разведке Сената Конгресса США обстоятельств его встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Этот материал был опубликован, а затем удален, кроме того, CNN пришлось принести извинения упомянутому в ней финансисту Энтони Скарамуччи.

Как сообщил в воскресенье информационный портал BuzzFeed, главный редактор подразделения CNN Money Рич Барбиери разослал внутри компании циркуляр, в котором говорится: