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07:47 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Суриков поддержал отмену роуминга между Беларусью и Россией

Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков в эфире телеканала Беларусь 1 заявил, что отмена платы за роуминговые звонки в сетях мобильных операторов Союзного государства представляется возможной.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В середине июня в странах Евросоюза плата за роуминг была отменена. Это хороший пример для подражания в Союзном государстве. Хотя, думаю, компании (мобильные операторы — прим. sb.by) с неохотой пойдут на такой шаг, — цитирует посла БЕЛТА. — Но нужно, чтобы они шли на это, брали на вооружение.

Александр Суриков добавил, что данный вопрос следует обсудить на площадке Союзного государства.

25 июня — знаковый день для Беларуси и России. Ровно 25 лет назад между двумя государствами установились дипломатические отношения. Посол России в Беларуси отметил успехи интеграции в рамках Союзного государства, главное достижение которой стало отсутствие границ между странами.

Александр Суриков, помимо прочего, выразил надежду, что к концу текущего года Беларусь и Россия подготовят соглашение о взаимном признании виз.

Работаем над следующим этапом документа о взаимном признании виз, — рассказал посол. — Выдала Беларусь, условно говоря, визу гражданину Германии, и она автоматически признается в России. Таким образом, этот гражданин третьей страны может без всяких вопросов прибыть на территорию России и наоборот. Я так понимаю, что к концу года это межправсоглашение будет готово.

Комментарии
1
Владимир *****
Союзное Государство всегда плетется в хвосте! ...постоянно оглядываясь на Запад,на ЕС...Нет у него собственных мозгов...КАК нет и ничего союзного у России и Беларуси...кроме деклараций и пустословия...
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