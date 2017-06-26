Суриков поддержал отмену роуминга между Беларусью и Россией

В середине июня в странах Евросоюза плата за роуминг была отменена. Это хороший пример для подражания в Союзном государстве. Хотя, думаю, компании (мобильные операторы — прим. sb.by) с неохотой пойдут на такой шаг, — цитирует посла БЕЛТА. — Но нужно, чтобы они шли на это, брали на вооружение.

Александр Суриков добавил, что данный вопрос следует обсудить на площадке Союзного государства.

25 июня — знаковый день для Беларуси и России. Ровно 25 лет назад между двумя государствами установились дипломатические отношения. Посол России в Беларуси отметил успехи интеграции в рамках Союзного государства, главное достижение которой стало отсутствие границ между странами.

Александр Суриков, помимо прочего, выразил надежду, что к концу текущего года Беларусь и Россия подготовят соглашение о взаимном признании виз.

Работаем над следующим этапом документа о взаимном признании виз, — рассказал посол. — Выдала Беларусь, условно говоря, визу гражданину Германии, и она автоматически признается в России. Таким образом, этот гражданин третьей страны может без всяких вопросов прибыть на территорию России и наоборот. Я так понимаю, что к концу года это межправсоглашение будет готово.