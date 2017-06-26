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02:15 (мск), источник: Известия

Госдума ужесточит наказание для коррупционеров

Подготовлен законопроект, предусматривающий наказание для третейских судей.

Источник: Известия

В России могут существенно ужесточить наказание за дачу и получение взятки.

Среди уголовно наказуемых деяний появится понятие «неимущественная взятка» — например, фаворитизм и кумовство.

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс подготовил комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы.

Автор законопроекта — зампредседателя комитета Анатолий Выборный («Единая Россия») пояснил «Известиям», что наказание за дачу и получение взятки предлагается увеличить до четырех лет лишения свободы, а под действие УК попадут и третейские судьи: за злоупотребление полномочиями им может грозить до трех лет лишения свободы. На законопроект уже поступил положительный отзыв Верховного суда, также он поддержан Генеральной прокуратурой.

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Поправки вносятся в статьи Уголовного кодекса, которые касаются злоупотребления полномочиями (ст. 202), коммерческого подкупа (ст. 204), дачи и получения взятки (ст. 290 и ст. 291). Авторы законопроекта предлагают дополнить их новыми понятиями — «неимущественные преимущества», «услуги неимущественного характера», а также «неимущественные права и иные неправомерные преимущества».

— Это могут быть взаимовыгодные услуги — например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности, — пояснил «Известиям» автор законопроекта, зампредседателя комитета по безопасности Анатолий Выборный.

Наказание за дачу и получение взятки предлагается ужесточить до четырех лет лишения свободы (сейчас два и три года соответственно). Кроме того, под действие УК впервые попадут третейские судьи: предлагается установить для них ответственность за злоупотребление полномочиями до трех лет лишения свободы.

Нематериальная взятка

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Согласно действующему УК, взяткой считаются только деньги и имущество либо услуги, стоимость которых можно оценить. Введение новых понятий в закон приблизит российское антикоррупционное законодательство к международному, поскольку Россия ратифицировала сразу три конвенции — ООН, Совета Европы и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Именно в них есть понятие «неправомерное преимущество», пояснил Анатолий Выборный. Расширить российское законодательство за счет неимущественных взяток рекомендовала РФ и Группа государств против коррупции (ГРЕКО).

Член бюро ГРЕКО, замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Аслан Юсуфов заявил «Известиям», что ведомство поддерживает инициативу. Целесообразность таких изменений, по словам Аслана Юсуфова, диктует правоприменительная практика.

— К сожалению, ненаказуемыми пока остаются не только случаи подкупа — в виде, например, написания чиновнику диссертации или организации хвалебных отзывов о нем в прессе, — не имеющие рыночной стоимости, но и оказание услуги за услугу между чиновниками. Принятие законопроекта позволит дать надлежащую уголовно-правовую оценку таким действиям, — пояснил он.

Законопроект получил положительный отзыв Верховного суда, а также прошел правительственную комиссию по законопроектной деятельности и экспертный совет фракции «Единая Россия».

Правоприменение

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Доказать оказание неимущественных услуг будет непросто. Кроме того, возникает вопрос и с правоприменением: не будут ли органы слишком широко трактовать эту норму, рассматривая как неимущественные услуги любые взаимоотношения чиновников с гражданами, отметил в разговоре с «Известиями» управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов.

Сейчас есть четкие разъяснения Верховного суда по коррупционным преступлениям, напомнил он. Возможно, после принятия законопроекта возникнет необходимость его корректировки, но только после того, как норма начнет работать и практика покажет, есть ли проблемы с квалификацией таких деяний.

По мнению эксперта, коррупциогенности в нормах законопроекта нет — вероятность злоупотреблений со стороны силовиков даже ниже, чем при «материальной» взятке.

Дача и получение взятки

Предлагается ужесточить наказание за дачу и получение взятки.

Сейчас максимальное наказание по этим преступлениям — два и три года лишения свободы соответственно. Согласно законопроекту, этот срок увеличивается до четырех лет.

Таким образом эти преступления переводятся в категорию средней тяжести, а срок давности по ним увеличивается с двух до шести лет. Общественная опасность обоих деяний равнозначна, пояснил Анатолий Выборный, поэтому и наказание должно быть одинаковым.

Поскольку в УК есть понятие мелкого взяточничества (не более 10 тыс. рублей), то обычное взяточничество логично перевести в категорию преступлений средней тяжести, полагает Аслан Юсуфов.

Третейские судьи

Отдельно в УК предлагается ввести ответственность для третейских судей (арбитров).

Наказание за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп для них будет таким же, как для нотариусов и аудиторов, — до трех лет лишения свободы.

— Арбитр — это тот же судья, только более низкого уровня, и значимость третейского суда очень велика. Однако злоупотребления нотариусов и аудиторов криминализованы, а арбитров — нет, — пояснил Анатолий Выборный.

Снижение коррупционных рисков в сфере деятельности третейских судей необходимо, полагает председатель третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов. Такие изменения выгодны и самим арбитрам, поскольку чем выше гарантии справедливого решения по делу, тем больше доверия и к системе третейского разбирательства.

Законопроект планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.

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