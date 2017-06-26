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03:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Курс интенсивной подготовки пройдут контрактники ВВО в Забайкалье и Хабаровском крае

Контрактники ВВО приступили к практическим занятиям в полевых условиях, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу округа.

Занятия проведут в военных учебных центрах, которые находятся в Хабаровском крае и Забайкалье. В рамках курса интенсивной подготовки будущие военнослужащие преодолеют огненно-штурмовую полосу, сдадут зачеты по стрельбе из различных видов оружия.

«Итоговым испытанием для каждого желающего поступить на военную службу по контракту станет трехдневный полевой выход. В автономных условиях курсанты в составе подразделений выполнят тактические задания, применив на практике знания по огневой, инженерной, специальной подготовкам, а также радиационной химической и биологической защите», — отмечается в сообщении пресс-службы. Также контрактников ждет марш-бросок с полной боевой укладкой.

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