Курс интенсивной подготовки пройдут контрактники ВВО в Забайкалье и Хабаровском крае
Контрактники ВВО приступили к практическим занятиям в полевых условиях, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Контрактники ВВО приступили к практическим занятиям в полевых условиях, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Занятия проведут в военных учебных центрах, которые находятся в Хабаровском крае и Забайкалье. В рамках курса интенсивной подготовки будущие военнослужащие преодолеют
«Итоговым испытанием для каждого желающего поступить на военную службу по контракту станет трехдневный полевой выход. В автономных условиях курсанты в составе подразделений выполнят тактические задания, применив на практике знания по огневой, инженерной, специальной подготовкам, а также радиационной химической и биологической защите», — отмечается в сообщении