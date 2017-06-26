СМИ: КНДР считает уловкой рассуждения США и Южной Кореи о диалоге с Пхеньяном

ПХЕНЬЯН, 26 июня. /ТАСС/. КНДР считает «грубейшей военной провокацией» совместные военно-морские маневры Республики Корея, Соединенных Штатов и Канады, проходившие 23—25 июня в районе южнокорейского острова Чеджудо. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в центральной газете «Нодон синмун».

Проведение таких учений доказывает, отмечает издание, что «рассуждения Вашингтона и Сеула о необходимости наладить диалог с Пхеньяном — это всего лишь уловка, призванная скрыть подготовку к войне».

Газета предупредила, что «революционные вооруженные силы КНДР бдительно следят за действиями США и Южной Кореи, которые содействуют эскалации напряженности на Корейском полуострове». «В ответ на провокации наша армия готова нанести сокрушительный удар по позициям агрессоров», — предупредила «Нодон синмун», выражающая мнение руководства Трудовой партии Кореи.

В трехсторонних учениях в районе Чеджудо участвовали эсминец «Юльгок Ли И», оснащенный системой раннего обнаружения Aegis, самолет-разведчик P-3C Orion, американские многоцелевые вертолеты Lynx и MH-60R, два канадских фрегата и противолодочные вертолеты SH-3.

По сведениям информационного агентства ЦТАК, программа этих нацеленных против КНДР учений предусматривала отработку совместных действий по перехвату баллистических ракет, проведение операции по морской блокаде народной республики и боевые стрельбы корабельной артиллерии.