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06:27 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Токио намерен впервые оснастить свои боевые самолеты ракетами «воздух-земля»

По мнению экспертов, оснащение F-35 ракетами такого класса будет означать серьезную корректировку прежней политики Японии.

Источник: AP 2017

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено оснастить закупаемые для ВВС многоцелевые боевые самолеты пятого поколения F-35 ракетами класса «воздух- земля», которые потенциально могут использоваться для удара по объектам за рубежом, в частности, в КНДР. Как сообщает в понедельник газета Yomiuri, средства на этот проект предполагается выделить уже в госбюджете на 2018 финансовый год.

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Правительство Японии планирует закупить 42 самолета F-35, которые разработаны с использованием технологии «стелс» американской корпорацией Lockheed Martin Aeronautics при участии ряда стран НАТО и других ближайших союзников США. В японские ВВС эти машины начнут поступать с весны будущего года — в первую очередь на военно-воздушную базу Мисава на крайнем севере главного острова страны Хонсю.

По мнению экспертов, оснащение F-35 ракетами «воздух- земля» будет означать серьезную корректировку прежней политики Токио. Ранее предполагалось, что военный потенциал страны имеет строго оборонительный характер и ему не нужны вооружения, имеющие наступательный характер.

Однако сейчас, как отмечает газета, Токио намерен отказаться от такого ограничения. В качестве наиболее предпочтительного варианта для оснащения F-35 рассматривается разрабатываемая сейчас в Норвегии специально для этого самолета ракета Joint Strike Missile (JSM). Ее дальность — 300 км.

Официально, как сообщается, такие ракеты будут закупаться для обороны отдаленных японских островов, в первую очередь в Восточно-Китайском море.

Комментарии
3
Иван Петров
Забыли про Малыша и Толстяка.
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алекс ефимова
Что строить стену не актуально???
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Karl Schwarzenberg
Ну правильно, надо ведь быть готовыми ответить КНДР.
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