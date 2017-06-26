На Южном Урале предлагают создать министерство туризма

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области.

Предложение было озвучено в ходе круглого стола «Туризм как точка социально-экономического развития» председателем комитета по содействию развитию территории для внутреннего туризма челябинского отделения «Опора России» Дмитрием Довбней. «В Челябинской области должен быть орган, который бы замкнул на себе абсолютно все вопросы, касающиеся туризма. Сегодня за развитие туризма отвечает министерство культуры. Но если в Санкт-Петербурге или, например, Владимирской области туризм вполне оправданно относится к минкульту (там все крутится вокруг исторических ценностей), то у нас в Челябинской области свои особенности. У нас туризм развивается на основе природных объектов. При этом зачастую необходимо решать очень широкий спектр вопросов, которые курируют различные ведомства. Очевидно, что для эффективной работы должен быть создан отдельный орган. Также необходима четкая и продуманная Стратегия развития отрасли», — отметил он.

По словам начальника управления туризма министерства культуры региона Виктора Ткачука, туристический поток в 2016 году составил 2 млн человек, а объем платных услуг в этой сфере — 5 млрд рублей. По последнему показателю Южный Урал занимает 7 место в России. При этом отметив, что качество предоставляемых услуг в регионе зачастую находится на низком уровне.

В свою очередь руководитель АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» Анатолий Лобко считает, что развитию туристической отрасли мешает статус земель.