На Южном Урале предлагают создать министерство туризма
Челябинские предприниматели выступили с инициативой о создании в регионе министерства туризма.
Челябинские предприниматели выступили с инициативой о создании в регионе министерства туризма.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Предложение было озвучено в ходе круглого стола «Туризм как точка
По словам начальника управления туризма министерства культуры региона Виктора Ткачука, туристический поток в 2016 году составил 2 млн человек, а объем платных услуг в этой сфере — 5 млрд рублей. По последнему показателю Южный Урал занимает 7 место в России. При этом отметив, что качество предоставляемых услуг в регионе зачастую находится на низком уровне.
В свою очередь руководитель АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» Анатолий Лобко считает, что развитию туристической отрасли мешает статус земель.