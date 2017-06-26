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10:56 (мск), источник: Pro Город Самара

Кремль проведет проверку губернатора Самарской области

Проверка пройдет в связи с жалобами, поступившими на «прямой линии» президента.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение контрольному управлению провести проверки в Орловской, Самарской областях, а также в Ханты-Мансийском округе, сообщают «Ведомости». О результатах проверок президент хочет знать к 1 октября.

В Самарской области будет проведена проверка по соблюдению прав граждан на получение социальной поддержки.

Напомним, во время «прямой линии» президента жители Самарской области «нажаловались» на губернатора Николая Меркушкина за отмену льготных выплат ветеранам.

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