Кремль проведет проверку губернатора Самарской области
Проверка пройдет в связи с жалобами, поступившими на «прямой линии» президента.
Проверка пройдет в связи с жалобами, поступившими на «прямой линии» президента.
Президент РФ Владимир Путин дал поручение контрольному управлению провести проверки в Орловской, Самарской областях, а также в
В Самарской области будет проведена проверка по соблюдению прав граждан на получение социальной поддержки.
Напомним, во время «прямой линии» президента жители Самарской области «нажаловались» на губернатора Николая Меркушкина за отмену льготных выплат ветеранам.