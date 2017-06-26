Кремль проведет проверку губернатора Самарской области

Президент РФ Владимир Путин дал поручение контрольному управлению провести проверки в Орловской, Самарской областях, а также в Ханты-Мансийском округе, сообщают «Ведомости». О результатах проверок президент хочет знать к 1 октября.

В Самарской области будет проведена проверка по соблюдению прав граждан на получение социальной поддержки.

Напомним, во время «прямой линии» президента жители Самарской области «нажаловались» на губернатора Николая Меркушкина за отмену льготных выплат ветеранам.