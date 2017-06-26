«Единая Россия» справится без цитат президента

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Единая Россия» не воспользуется на региональных выборах агитационным приемом, который стал удачным при подготовке к праймериз, и в ходе избирательной кампании обойдется без цитат Владимира Путина. Единороссы объясняют это наличием в каждом регионе своей политической ситуации. Эксперт отмечает, что для губернаторских кампаний выбран «более действенный метод — личный визит президента в регионы».

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По сведениям «Ъ», кандидаты в губернаторы и депутаты от «Единой России» в ходе избирательной кампании не смогут использовать ту же агитацию, что и на праймериз: не будет цитат президента Владимира Путина (все программы практически согласованы c руководством партии). В пермском отделении «Единой России» «Ъ» подтвердили, что цитаты Владимира Путина использовать не будут. В окружении врио губернатора Максима Решетникова «Ъ» пояснили, что зато активно используют все «посылы» президента, например, по развитию цифровой экономики. Кампания пройдет под названием «Управляем вместе», на краевой сайт с таким названием граждане могут писать жалобы и сообщать о проблемах. При этом пиарщики учитывают, что для жителей области прямые выборы губернатора — событие, которого в регионе не было 17 лет (последним избравшимся в 2000 году главой региона был Юрий Трутнев).



В Удмуртии размещены билборды с цитатами врио губернатора Александра Бречалова (параллельно участвует в парламентских выборах). На них есть цитаты врио, но нет упоминания «Единой России», выдвинувшей его. Акцент в кампании также будет сделан на федеральные связи нового главы: 2 июля руководство Удмуртии проведет в Москве национальный праздник почитания труда и любви к земле «Гербер». Поддержать господина Бречалова приглашены вице-премьер Аркадий Дворкович и председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин, вместе с чемпионом мира по быстрым шахматам Сергеем Карякиным они проведут сеанс одновременной игры с шахматистами из Удмуртии.

Лозунгом предвыборной стратегии врио главы Мордовии Владимира Волкова, как рассказала «Ъ» пресс-секретарь местного отделения «Единой России» Ирина Долгова, станут слова «Вместе, шаг за шагом, сделаем лучше жизнь каждого!». В основу кампании ляжет послание врио главы правительству и план на ближайшие пять лет.



В Саратовской области, где пройдут выборы губернатора и депутатов, акцент будет сделан на эффективном взаимодействии единороссов и представителей федеральной власти. На конференции 24 июня секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов напомнил, что в области «инициатором многих партпроектов является спикер Госдумы Вячеслав Володин, а некоторые федеральные проекты родились на саратовской земле». По словам губернатора Валерия Радаева, все саратовские депутаты Госдумы, как одномандатники, так и списочники (за исключением спикера), возглавят региональные группы на выборах в ЗС.



Программа врио свердловского губернатора Евгения Куйвашева «Пятилетка развития», по словам лидера региональных единороссов Виктора Шептия, уже реализуется партией. «В январе он опубликовал программную статью “Переломный момент”. Отклики на нее учтены. Программу губернатор обсудил в муниципалитетах с 3 тыс. партийцев в период праймериз, ее можно назвать народной», — сказал он.



Как пояснил источник «Ъ» в «Единой России», региональные кампании традиционно проводятся партией с опорой на местную специфику и предвыборную программу партии, и именно это является максимально эффективной стратегией.

Никаких проблем с тем, чтобы согласовать цитаты нашего лидера, нет. Но у каждого региона своя стратегия, везде разная политическая ситуация, а президент Путин для партии первичен. Поэтому территориям, где есть хотя бы какие-то риски влияния на его рейтинг, его образ в агитации использовать было бы неправильно. Поэтому есть единообразное решение для всех.