Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Гид по летним диетам
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
Роструд объяснил зарплату в 3600 руб., которая удивила Путина
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Ревва, Ходченкова, Климова и другие на открытии ММКФ 2017
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Конфликт России и США только начинается — СМИ
ВКС РФ добили боевиков, выживших после «Калибров»
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
21Открытие Московского международного кинофестиваля
08:31 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Единая Россия» справится без цитат президента

Партия выйдет на выборы с местной повесткой.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Единая Россия» не воспользуется на региональных выборах агитационным приемом, который стал удачным при подготовке к праймериз, и в ходе избирательной кампании обойдется без цитат Владимира Путина. Единороссы объясняют это наличием в каждом регионе своей политической ситуации. Эксперт отмечает, что для губернаторских кампаний выбран «более действенный метод — личный визит президента в регионы».

Читайте также
«Яблоко» выдвинуло Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области

По сведениям «Ъ», кандидаты в губернаторы и депутаты от «Единой России» в ходе избирательной кампании не смогут использовать ту же агитацию, что и на праймериз: не будет цитат президента Владимира Путина (все программы практически согласованы c руководством партии). В пермском отделении «Единой России» «Ъ» подтвердили, что цитаты Владимира Путина использовать не будут. В окружении врио губернатора Максима Решетникова «Ъ» пояснили, что зато активно используют все «посылы» президента, например, по развитию цифровой экономики. Кампания пройдет под названием «Управляем вместе», на краевой сайт с таким названием граждане могут писать жалобы и сообщать о проблемах. При этом пиарщики учитывают, что для жителей области прямые выборы губернатора — событие, которого в регионе не было 17 лет (последним избравшимся в 2000 году главой региона был Юрий Трутнев).

В Удмуртии размещены билборды с цитатами врио губернатора Александра Бречалова (параллельно участвует в парламентских выборах). На них есть цитаты врио, но нет упоминания «Единой России», выдвинувшей его. Акцент в кампании также будет сделан на федеральные связи нового главы: 2 июля руководство Удмуртии проведет в Москве национальный праздник почитания труда и любви к земле «Гербер». Поддержать господина Бречалова приглашены вице-премьер Аркадий Дворкович и председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин, вместе с чемпионом мира по быстрым шахматам Сергеем Карякиным они проведут сеанс одновременной игры с шахматистами из Удмуртии.

Читайте также
Путин призвал не создавать «тепличных условий» на губернаторских выборах

Лозунгом предвыборной стратегии врио главы Мордовии Владимира Волкова, как рассказала «Ъ» пресс-секретарь местного отделения «Единой России» Ирина Долгова, станут слова «Вместе, шаг за шагом, сделаем лучше жизнь каждого!». В основу кампании ляжет послание врио главы правительству и план на ближайшие пять лет.

В Саратовской области, где пройдут выборы губернатора и депутатов, акцент будет сделан на эффективном взаимодействии единороссов и представителей федеральной власти. На конференции 24 июня секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов напомнил, что в области «инициатором многих партпроектов является спикер Госдумы Вячеслав Володин, а некоторые федеральные проекты родились на саратовской земле». По словам губернатора Валерия Радаева, все саратовские депутаты Госдумы, как одномандатники, так и списочники (за исключением спикера), возглавят региональные группы на выборах в ЗС.

Программа врио свердловского губернатора Евгения Куйвашева «Пятилетка развития», по словам лидера региональных единороссов Виктора Шептия, уже реализуется партией. «В январе он опубликовал программную статью “Переломный момент”. Отклики на нее учтены. Программу губернатор обсудил в муниципалитетах с 3 тыс. партийцев в период праймериз, ее можно назвать народной», — сказал он.

Как пояснил источник «Ъ» в «Единой России», региональные кампании традиционно проводятся партией с опорой на местную специфику и предвыборную программу партии, и именно это является максимально эффективной стратегией.

Никаких проблем с тем, чтобы согласовать цитаты нашего лидера, нет. Но у каждого региона своя стратегия, везде разная политическая ситуация, а президент Путин для партии первичен. Поэтому территориям, где есть хотя бы какие-то риски влияния на его рейтинг, его образ в агитации использовать было бы неправильно. Поэтому есть единообразное решение для всех.

Как сообщил «Ъ» 26 мая, цитаты президента единороссы активно использовали накануне праймериз (агитация на праймериз законом не регламентируется, поэтому согласования не требовалось), в итоге явка оказалась выше, чем перед выборами в Госдуму.

Цитаты президента решено не использовать по ряду причин, полагает политолог Екатерина Курбангалеева. «В этом сезоне предстоят локальные кампании, и использование рейтинга президента будет выглядеть “как из пушки по воробьям”, — говорит она.— Непонятно, как обосновать необходимость использования этих цитат (и в рамках думской кампании это было непросто). К тому же пока не определено, нужно ли связывать так тесно меньше, чем за полгода, образ президента и партию». При этом эксперт напомнила, что для губернаторских кампаний выбран более действенный метод — личный визит президента в выборные регионы.

Ирина Нагорных; Евгений Зайнуллин, Ижевск; Вячеслав Суханов, Пермь; Александра Викулова, Нижний Новгород; Ася Сафиуллина, Саратов; Алена Тронина, Екатеринбург

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 «Полстраны — преступники, полстраны — охранники»
Дачи растеряли спрос
«Полстраны — преступники, полстраны — охранники»
Эмир Катара отреагировал на требования арабских стран
СМИ рассказали о планах ужесточить наказание для коррупционеров
Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций — 2017
Токио оснастит свои боевые самолеты ракетами «воздух-земля»
ФСБ: теракт в метро Петербурга подготовили с помощью Telegram
Трамп отказался от ужина в честь окончания Рамадана
Спорт
Пять вратарей, которые могут заменить Акинфеева в сборной России Называем пятерку голкиперов, которые ничем не хуже первого номера сборной
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото) В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные балы. Тысячи одиннадцатиклассников, среди которых были и дети звезд, надев свои лучшие наряды, отметили окончание школы и начало взрослой жизни. Как это было – смотрите в нашем материале.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь