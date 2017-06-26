Нижегородцы подарили Путину мяч под хохлому в «Артеке»

Нижегородцы подарили Владимиру Путину мяч под хохлому во время его визита в лагере «Артек» в Крыму.

Президент Российской Федерации посетил занятие по хохломской росписи в Центре народных художественных промыслов и ремесел «Под крылом Жар-птицы».