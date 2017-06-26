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09:46 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородцы подарили Путину мяч под хохлому в «Артеке»

Президент Российской Федерации получил в подарок глобус в виде футбольного мяча с хохломской росписью.

Нижегородцы подарили Владимиру Путину мяч под хохлому во время его визита в лагере «Артек» в Крыму.

Президент Российской Федерации посетил занятие по хохломской росписи в Центре народных художественных промыслов и ремесел «Под крылом Жар-птицы».

Главе государства рассказали о том, как проходят обучения детей, и в завершении визита подарили глобус-футбольный мяч, расписанный под хохлому.

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