Нижегородцы подарили Путину мяч под хохлому в «Артеке»
Президент Российской Федерации получил в подарок глобус в виде футбольного мяча с хохломской росписью.
Президент Российской Федерации получил в подарок глобус в виде футбольного мяча с хохломской росписью.
Нижегородцы подарили Владимиру Путину мяч под хохлому во время его визита в лагере «Артек» в Крыму.
Президент Российской Федерации посетил занятие по хохломской росписи в Центре народных художественных промыслов и ремесел «Под крылом Жар-птицы».
Главе государства рассказали о том, как проходят обучения детей, и в завершении визита подарили