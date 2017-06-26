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08:48 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко назвал «Северный поток-2» местью Украине

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назвал проект газопровода «Северный поток-2» местью Украине за антикоррупционные реформы в энергетической сфере и решение Стокгольмского арбитража, которым суд удовлетворил ряд требований «Нафтогаза Украина» в споре с российским «Газпромом» по контракту на закупку газа.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Что касается главных достижений (визита президента Украины в США — ред.)… неслучайно, что во время пребывания украинской делегации были обнародованы новые санкции США в отношении РФ и продлены старые. Неслучайно, что мы обсудили вопрос санкций, которые были проголосованы в Сенате, мы обсудили их и в Конгрессе, и в Администрации», — отметил Порошенко в интервью украинским телеканалам.

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«В первую очередь нас волнует, и мы должны это использовать — это санкции, которые посвящены “Северному потоку-2”. Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует РФ, главная цель которой отнюдь ни экономическая, ни энергетическая, а цель — лишить Украину 2 млрд долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм. Это месть за решительные антикоррупционные реформы в энергетической сфере. И США продемонстрировали полную поддержку в решении, которое было принято, в том числе, во время пребывания украинской делегации», — подчеркнул Порошенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Shell заявил, что проект газопровода «Северный поток-2» имеет все шансы на успех.

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