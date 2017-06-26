Украина будет импортировать уголь из США, — Порошенко
Украина будет импортировать как минимум два миллиона тонн угля из Соединенных Штатов Америки. Об этом в интервью украинским телеканалам заявил президент Петр Порошенко.
Украина будет импортировать как минимум два миллиона тонн угля из Соединенных Штатов Америки. Об этом в интервью украинским телеканалам заявил президент Петр Порошенко.
«Для обеспечения прозрачности энергетического рынка мы договорились о том, что будем получать американский уголь из Пенсильвании по конкурентным ценам. У нас будет полное содействие и Министерства торговли, и Министерства энергетики, новой Администрации и Конгресса, мы будем иметь гарантированное снабжение на уровне минимум двух миллионов тонн угля», — заявил Порошенко.
По его словам, также Украина увеличит долю американских поставщиков ядерного топлива до 55%.
«Энергетическая безопасность важна и в ядерной энергетике. И мы значительно увеличиваем долю американских поставщиков ядерного топлива Westinghouse», — отметил глава государства.
Напомним, ранее
Он также отметил, что Кабинет министров Украины принимает все необходимые меры для диверсификации поставок угля, особенно антрацитовой группы, и замещения угля на другое топливо, которое есть в распоряжении.