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08:54 (мск), источник: Капитал

Украина будет импортировать уголь из США, — Порошенко

Украина будет импортировать как минимум два миллиона тонн угля из Соединенных Штатов Америки. Об этом в интервью украинским телеканалам заявил президент Петр Порошенко.

Источник: Капитал

«Для обеспечения прозрачности энергетического рынка мы договорились о том, что будем получать американский уголь из Пенсильвании по конкурентным ценам. У нас будет полное содействие и Министерства торговли, и Министерства энергетики, новой Администрации и Конгресса, мы будем иметь гарантированное снабжение на уровне минимум двух миллионов тонн угля», — заявил Порошенко.

По его словам, также Украина увеличит долю американских поставщиков ядерного топлива до 55%.

«Энергетическая безопасность важна и в ядерной энергетике. И мы значительно увеличиваем долю американских поставщиков ядерного топлива Westinghouse», — отметил глава государства.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что ни одна энергокомпания Украины не закупает уголь в России.

Он также отметил, что Кабинет министров Украины принимает все необходимые меры для диверсификации поставок угля, особенно антрацитовой группы, и замещения угля на другое топливо, которое есть в распоряжении.

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