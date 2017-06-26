В Челябинскую область с проверкой прибыли президентские правозащитники — их ждут в Карабаше, Розе и Томино

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Совете, на Южный Урал прибыли глава СПЧ Михаил Федотов, ответственный секретарь Яна Лантратова и члены Совета Андрей Бабушкин, Мария Большакова, Наталия Евдокимова, Иван Засурский, Раиса Лукутцова, Александр Мукомолов, Элла Полякова, Сергей Цыпленков и Лилия Шибанова.

Как рассказал на своей странице в «Живом журнале» Андрей Бабушкин, последний раз СПЧ был в Челябинской области в декабре 2012 года, когда происходили события акции протеста в исправительной колонии № 6 Копейска.

«Проблем в регионе хватает. Так что Совету будет чем заняться», — считает правозащитник. Члены СПЧ побывают в Карабаше, разберутся с переселением людей из опасной зоны угольного разреза «Коркинский», посетит социальные учреждения, места принудительного содержания граждан, встретятся с силовиками, представителями органов власти, проведут «Круглые столы» и приемы граждан. По мнению Бабушккина, отдельного рассмотрения требует арест экс-омбудсмена Алексея Севостьянова и новый состав общественной наблюдательной комиссии региона.

Сегодня Александр Мукомолов будет работать Усть-Катаве-Катав-Ивановском районе, Юрюзани. Наталия Евдокимова встретится с представителями НКО области. В 22 часа 30 минут члены СПЧ проведут прием граждан с участием представителей силовых структур и областного правительства.

Во вторник одна группа проверяющих посетит Челябинские психоневрологические интернаты, дом-интернат для престарелых и инвалидов (пос. Каштак), детдом и детсад, Лазурненскую и Тюбукскую школы-интернаты, областную специализированную психоневрологическую больницу № 2, осмотрит нерасселенное ветхое жилье на улице Сталеваров.

Запланированы встречи членов СПЧ со студентами Челябинского университета, с ветеранскими организациями и членами семей военнослужащих, посещение госпиталя для ветеранов.

Вторая группа отправится во вторник в СИЗО № 1 и № 3, в исправительные колонии № 1 и № 6. Еще одна группа проверяющих посетит центр временного содержания иностранных граждан, центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, ИВС и отделение полиции в Копейске.

Третья группа будет работать в Карабаше: ЗАО «Карабашмедь», встреча с жителями Карабаша, Муслюмово и поселка Бродакалмак, пострадавшими от деятельности ПО «Маяк».

Завтра членов СПЧ ждут и Розинском городском поселении. Проверяющие встрется с инициативной группой розинцев (часть домов, находящихся в опасной близости от бортов угольного разреза по поручению президента расселили), осмотрят угольный разрез (его планируют закрыть к концу года). Затем правозащитники отправятся к месту планируемого строительства Томинского ГОКа. Они встретятся с активистами и жителями Томино.

Еще одна группа поедет в Троицкий район, где проведет встречу с активистами и главами поселений Родниковское, Яснополянское, Бобровское по вопросам развития местного самоуправления. Затем в Челябинске они обсудят вопросы защиты избирательных прав граждан с членами облизбиркома, с представителями областной прокуратуры и следственного управления.

На среду, 28 июня, запланировано заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека с участием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Также в этот день состоятся «круглые столы» с участием членов Совета, представителей НКО, органов государственной власти и местного самоуправления Челябинской области.