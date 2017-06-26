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09:55 (мск), источник: Sputnik.by

Посол: «серый» импорт из Беларуси в РФ — капля в море

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Возникающие претензии Россельхознадзора к белорусским предприятиям зачастую не совсем обоснованные, убежден посол Беларуси в Москве Игорь Петришенко.

Источник: Sputnik.by

«Решения же о введении ограничительных мер принимаются моментально, без проведения обстоятельных разбирательств. При этом в каждом отдельном случае белорусские ветеринарные службы проводят тщательное расследование, осуществляют корректирующие действия по контролю качества», — заявил дипломат в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что на прилавках белорусских магазинов такие же продукты, какие идут и в Россию, и в страны Евросоюза.

«Да, российский рынок для нас приоритетный, но не единственный. Наше продовольствие поставляется почти в 60 стран мира. И действующие внутренние белорусские стандарты на производство продукции жестче некоторых межгосударственных стандартов Евразийского экономического союза, Евросоюза», — констатировал посол.

По его словам, белорусскую сторону также не устраивают сроки рассмотрения представляемых ветеринарной службой Беларуси материалов по выявленным претензиям, да и принятие, в моей терминологии, «усеченных» решений по снятию ограничений.

«К примеру, Россельхознадзор выявил нарушение по поставкам сухого молока, а ввел ограничение на все предприятие, весь его ассортимент. После разбирательств, при “открытии по молоку”, остаются ограничения на масло, сыры», — отметил он.

Говоря о реэкспорте запрещенной в Россию продукции, Петришенко констатировал, что остановить всех «предприимчивых» продавцов и покупателей (как белорусских, так и российских) не просто.

«Да, “серый” импорт периодически просачивается, но это “капля в море”, борьба с ним — задача правоохранительных органов по обе стороны границы», — заявил дипломат.

В последнее время не без участия прессы у российских потребителей упорно формируется впечатление, что российским производителям не дает развиваться конкуренция со стороны белорусских, отметил Петришенко.

«В связи с этим приведу один любопытный факт, на который мало обращают внимание. В 2016 году в Россию поставлено белорусских продовольственных товаров на 3220,6 миллиона долларов — снижение к 2015 году на 2,2%, но суть не в этом. Импортировано продовольствия из России на 712,5 миллионов долларов — рост на 5,6%. На первый взгляд, наши поставки в 4,5 раза выше. Однако, поскольку речь о продовольствии, сравним его поставки с численностью населения двух стран. Получается, что мы поставили продовольствия на 22 доллара на одного жителя России, а российские производители — на 75 долларов на одного белоруса. Вот такой баланс», — рассказал посол.

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