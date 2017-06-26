Ведущие «Эха Москвы» заговорят по-украински
Ведущие радиостанции «Эхо Москвы» объявили о запуске передачи на украинском языке. По их словам, она будет выходить по средам в 16:35 по московскому времени. Выпуск будет длиться полчаса.
Ведущие радиостанции «Эхо Москвы» объявили о запуске передачи на украинском языке. По их словам, она будет выходить по средам в 16:35 по московскому времени. Выпуск будет длиться полчаса.
О запуске новой программы ведущий Алексей Соломин объявил в воскресенье в эфире шоу «Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева».
«Взялся учить украинский язык, — сказал Соломин. — [Ведущий «Эха Москвы"] Алексей Нарышкин позавидовал мне (..), и мы решили что вместе будем учить украинский язык. А поскольку времени у нас мало, мы в основном работаем, мы будем учить его на украинском».
Соломин призвал слушателей звонить в эфир программы и задавать вопросы
Ганапольский, уроженец Львова, работает на «Эхе» с 1991 года. В марте 2014 года он переехал на Украину и начал работать в украинских СМИ, оставшись при этом и ведущим «Эха». 20 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко предоставил Ганапольскому украинское гражданство.
«Я смотрю нормально [на это], буду рассказывать
В воскресном эфире Соломин сообщил, что программа будет называться «А що там у хохлов». Однако позже он заявил Русской службе
Согласно словарю современного русского литературного языка, слово «хохол» — это уничижительное или оскорбительное прозвище украинцев. Администрация «Фейсбука» в 2015 году начала блокировать пользователей, которые употребляют это слово.
По данным майского опроса «Левада-центра», большинство (59%) россиян плохо относятся к Украине. «Очень хорошо» к этой стране относятся 2%, «в основном хорошо» — 24%.