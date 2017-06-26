Ведущие «Эха Москвы» заговорят по-украински

О запуске новой программы ведущий Алексей Соломин объявил в воскресенье в эфире шоу «Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева».

«Взялся учить украинский язык, — сказал Соломин. — [Ведущий «Эха Москвы"] Алексей Нарышкин позавидовал мне (..), и мы решили что вместе будем учить украинский язык. А поскольку времени у нас мало, мы в основном работаем, мы будем учить его на украинском».

Соломин призвал слушателей звонить в эфир программы и задавать вопросы по-украински, а также предложил соведущему Матвею Ганапольскому «составить им компанию».

Ганапольский, уроженец Львова, работает на «Эхе» с 1991 года. В марте 2014 года он переехал на Украину и начал работать в украинских СМИ, оставшись при этом и ведущим «Эха». 20 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко предоставил Ганапольскому украинское гражданство.

«Я смотрю нормально [на это], буду рассказывать какие-то вещи, которые происходят на Украине, по-украински», — ответил Ганапольский Соломину. При этом он пошутил, что в среду ровно в 17:00 «Эхо» закроют российские власти.

В воскресном эфире Соломин сообщил, что программа будет называться «А що там у хохлов». Однако позже он заявил Русской службе Би-би-си, что название и концепция еще прорабатываются.

Согласно словарю современного русского литературного языка, слово «хохол» — это уничижительное или оскорбительное прозвище украинцев. Администрация «Фейсбука» в 2015 году начала блокировать пользователей, которые употребляют это слово.

По данным майского опроса «Левада-центра», большинство (59%) россиян плохо относятся к Украине. «Очень хорошо» к этой стране относятся 2%, «в основном хорошо» — 24%.