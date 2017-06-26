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11:02 (мск), источник: VLADNEWS

Артем Самсонов: Казаки избивали людей нагайками

Двенадцать заявлений собрали в одно — и направили в СУ СК Приморья и полицию.

Источник: VLADNEWS

Депутат Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов в эфире радио «Лемма» рассказал, как одетые в форму казаков люди за Привокзальной площадью Владивостока (в сквере у памятника В. И. Ленину) избивали людей нагайками 12 июня, сообщает РИА VladNews. Парламентарий отметил, что на данный момент собрано 12 заявлений от пострадавших граждан. Среди них — сам депутат и его брат Александр Самсонов.

Как отметил парламентарий, заявления от пострадавших объединили в одно и подали его в Следственный комитет и полицию. Напомним, сегодня в приемной депутата проходит пресс-конференция, на которой пострадавшие от рук людей в казачьей форме рассказывают, как это было.

— На лицо как минимум групповое хулиганство, — отметил депутат. — Собрали разрозненные видео, на них видно, как они (люди в форме казаков — прим.ред.) ходят, толкают людей, бьют их, душат, валят на землю — одного, второго, третьего… Ну, это злостная «хулиганка». Полиция демонстративно не вмешивалась. На видео есть полицейские, которые отворачивались, уходили. Даже зная меня, эти люди (полицейские — прим.ред.) в званиях майоров, подполковников отворачивались. А с казаками было бесполезно говорить. Они били людей нагайками. Одному человеку нагайкой голову разбили, моему брату — по спине нагайкой попали.

При этом, рассказал Артем Самсонов, официально потерпевшие никакого закона об общественных собраниях не нарушили:

— Казаки никакого заявления на проведение общественного мероприятия в форме митинга не подавали, — сказал депутат. — Организован его департамент по внутренней политике администрации Приморского края. Так как никто и никогда в воскресенье не примет заявление о митинге. Второе: для собрания на этом месте никакого уведомления не требуется — это официальный «Гайд-парк» во Владивостоке. И там можно проводить хоть пять мероприятий одновременно. И третье, людей избивали не там, куда подавали уведомление, а в сквере за статуей Ленина. На Привокзальной площади людей никто не избивал.

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