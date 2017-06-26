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10:41 (мск), источник: ЮГА.ру

Задержанный анапский чиновник Попандопуло пришел на работу

Мэр Анапы Сергей Сергеев прокомментировал сообщения о задержании главы МУП «ОКУ» Дмитрия Попандопуло.

Источник: ЮГА.ру

Сергеев написал в своем Твиттере, что о задержании чиновника узнал из СМИ.

«Оперативная съемка мгновенно оказалась в общем доступе, и ни одного официального заявления. “Новые” методы работы заставляют задуматься», — заявил мэр.

Он отметил, что Попандопуло пришел на работу и назвал сообщения о его задержании грубой провокацией.

«Немного позже приглашу его для дачи пояснений», — пишет Сергеев.

Как сообщали Юга.ру, Попандопуло задержали по подозрению в коррупционном преступлении и привезли в краевое УФСБ.

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