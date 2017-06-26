Замглавы Краснооктябрьского района станет Дмитрий Семененко

Как стало известно ВДТВ, Дмитрий Викторович приступит к своим обязанностям уже в предстоящий вторник — 27 июня.

Напомним, что на должность главы департамента потребительского рынка Семененко был назначен в январе 2012 года.

Тогда в структуре администрации Волгограда произошла оптимизация в связи с сокращением расходов на управленческий аппарат. Перед Семененко была поставлена задача в кратчайшие сроки наладить работу подразделения, образовавшегося в результате соединения департамента потребительского рынка, комитета по предпринимательству и комитета по защите прав потребителей.

На прежней руководящей должности новый замглавы Краснооктябрьского района с успехом решал вопросы защиты прав потребителей, развития потребительского рынка Волгограда, поддержки малого и среднего предпринимательства.