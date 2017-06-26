Лишатся мандатов 64 кубанских депутата за нарушение антикоррупционного законодательства

Нарушители были выявлены в ходе 600 проверок достоверности сведений в предоставленных налоговых декларациях за 2016 год. Также по итогам этих проверок 98 гражданских и 390 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарным взысканиям, в связи с утратой доверия уволены три государственных гражданских служащих и семь муниципальных. Итоги нарушения декларационной кампании были озвучены в ходе заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Краснодарском крае, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Напомним, в ходе проверок правоохранительными органами антикоррупционного законодательства депутатских полномочий и чиновничьих «кресел» в Краснодарском крае уже лишились несколько человек.

В ходе совещания под председательством начальника управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации региона Максима Туровца были подведены итоги работы по предоставлению сведений о доходах и расходах за прошлый год.

— О своем имущественном положении и расходах в 2017 году отчитались все краевые чиновники. Вместе с тем, из более чем 7300 лиц, замещающих муниципальные должности, сведения не представили 64 депутата. На ближайших сессиях местных представительных органов будут решены вопросы досрочного прекращения их полномочий, — доложил заместитель начальника управления Александр Сопов.

По его словам, важнейшие этапы декларационной кампании уже реализованы, сейчас проводится анализ и проверочные мероприятия, итогом которых станет привлечение к мерам юридической ответственности чиновников, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства.