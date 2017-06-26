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11:33 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Лишатся мандатов 64 кубанских депутата за нарушение антикоррупционного законодательства

Краснодар, 26 июня, KrasnodarMedia. 64 депутата в Краснодарском крае распрощаются со своими полномочиями за нарушение антикоррупционного зконодательства — сокрытие данных о доходах, расходах и имуществе.

Нарушители были выявлены в ходе 600 проверок достоверности сведений в предоставленных налоговых декларациях за 2016 год. Также по итогам этих проверок 98 гражданских и 390 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарным взысканиям, в связи с утратой доверия уволены три государственных гражданских служащих и семь муниципальных. Итоги нарушения декларационной кампании были озвучены в ходе заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Краснодарском крае, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Напомним, в ходе проверок правоохранительными органами антикоррупционного законодательства депутатских полномочий и чиновничьих «кресел» в Краснодарском крае уже лишились несколько человек.

В ходе совещания под председательством начальника управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации региона Максима Туровца были подведены итоги работы по предоставлению сведений о доходах и расходах за прошлый год.

— О своем имущественном положении и расходах в 2017 году отчитались все краевые чиновники. Вместе с тем, из более чем 7300 лиц, замещающих муниципальные должности, сведения не представили 64 депутата. На ближайших сессиях местных представительных органов будут решены вопросы досрочного прекращения их полномочий, — доложил заместитель начальника управления Александр Сопов.

По его словам, важнейшие этапы декларационной кампании уже реализованы, сейчас проводится анализ и проверочные мероприятия, итогом которых станет привлечение к мерам юридической ответственности чиновников, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства.

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Кроме того, в ходе совещания Максим Туровец и участники заседания Комиссии особо отметили положительную практику Новороссийска в части централизации закупок для обеспечения муниципальных нужд. Ее положительный эффект выражается в повышении качества подготавливаемой документации для проведения конкурентных процедур закупок, а также исключении возможности искусственного ограничения числа участников закупок или их необоснованного отклонения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в ходе проверок правоохранительными органами антикоррупционного законодательства депутатских полномочий и чиновничьих «кресел» в Краснодарском крае уже лишились несколько человек. Так, депутатских полномочий лишился парламентарий Кавказского района Краснодарского края за сокрытие доходов, сведений об имуществе и расходах. Местный Совет народных депутатов прекратил полномочия коллеги досрочно по решению прокуратуры.

Также двое депутатов Советов муниципальных образований Тбилисского и Нововладимировского сельских поселений Краснодарского края проигнорировали требование закона об огласке состояния своего имущества и лишились своего места. Также бывшие парламентарии не стали обнародовать сведения о состоянии имущества своих вторых половин.

Глава Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района был вынужден сложить с себя должностные полномочия, после того как прокуратура обнаружила, что он предоставил неверные сведения о доходах. В декларации глава муниципального образования не указал, что оформил кредит в 16 млн рублей на развитие бизнеса по приему лома черных и цветных металлов, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

В Федоровском сельском поселении Абинского района на Кубани местный депутат скрыл в декларации о доходах 217 млн рублей. «Забывчивость» народного избранника обнаружила прокуратура, которая применила меры ответственности в отношении нарушителя — его полномочия досрочно были прекращены.

В Кавказском районе Кубани по инициативе прокурора досрочно прекращены полномочия троих депутатов, предоставивших недостоверные сведения о доходах — как своих, так и супружеских. Проверка выявила, что в декларации они «забыли» внести более 50 млн рублей. И этот список все время пополняется.

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