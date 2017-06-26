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11:33 (мск), источник: ivbg.ru

Депутаты Ленобласти одни из самых бедных в стране

Forbes составил составил рейтинг госслужащих и депутатов с наибольшими доходами.

Источник: РИА "Новости"

Суммарный семейный доход участников рейтинга Forbes по итогам прошлого 2016 года превысил 35 млрд рублей.

В первом рейтинге самых богатых госслужащих и депутатов, который был опубликован Forbes в 2010 году, не набралось и 50 человек с семейным доходом выше 100 млн рублей. В этом году в список чиновников с годовым доходом свыше 100 млн рублей вошли 163 человека. Связано это как с увеличением органов власти, публикующих сведения о доходах (прежде всего, региональные и муниципальные парламенты), так и с ростом доходов участников рейтинга.

В топ-10 шорт-листа вошли чиновники и депутаты, семейный доход которых превысил 1 млрд рублей. Самым финансово успешным стал Вадим Бредний, депутат Улан-Удэнского городского совета и владелец розничной сети «Титан».

В тройку лидеров также вошли член Совета Федерации и акционер рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Валерий Пономарев и президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

Каждый четвертый участник рейтинга — депутат Государственный думы (всего их 12 человек). Но наибольшее представительство у депутатов региональных парламентов — таких 21 человек. 42 человека в рейтинге — члены партии «Единая Россия» или входят в ее фракцию.

В шорт-лист самых богатых чиновников вошел всего один депутат из Ленобласти — Сергей Петров. Петров — действующий депутат Государственной Думы от Ленинградской области, основатель девелоперской компании «СВП Групп». Доход Сергея Петрова за 2016 год — 269 млн руб. Сергей Валерьевич занял 46 место в шорт-листе.

Напомним, что в Александр Дрозденко оказался третьим в рейтинге самых богатых губернаторов России.

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