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11:39 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге назначен глава Октябрьского района

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал распоряжение о назначении Романа Рудометова главой администрации Октябрьского района и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

Источник: Reuters

Об этом Накануне.RU сообщили в мэрии.

Роман Рудометов родился 14 апреля 1970 года в Перми. Окончил Московский институт пожарной безопасности МВД России по квалификации «инженер», специальность «Пожарная безопасность», после чего получил дополнительное образование «экономист-аналитик». С 1989 по 2014 год Роман Рудометов служил в государственной противопожарной службе МЧС России, прошел путь от пожарного до заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области. В 2014 году он был назначен на должность заместителя главы администрации Октябрьского района по вопросам благоустройства. Кроме того, Роман Рудометов является председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям. С 3 ноября прошлого года он являлся исполняющим обязанности главы райадминистрации.

Напомним, должность главы Октябрьского района оставалась вакантной с ноября прошлого года после ухода Александра Мирошника. Его увольнения в связи с судимостью за злоупотребление полномочиями долгое время добивалась прокуратура Свердловской области. Прокурор области Сергей Охлопков тогда также назвал эту ситуацию «издевательством над законом».

Добавим, что приговором суда Мирошнику было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в колонии-поселении. Однако в связи с применением судом амнистии в связи с 70-летием Победы и отбытием половины наказания, Мирошник был освобожден от отбытия оставшейся части наказания в виде лишения свободы, с учетом зачтенного времени содержания под стражей и домашнего ареста.

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