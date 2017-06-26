В Екатеринбурге назначен глава Октябрьского района

Об этом Накануне.RU сообщили в мэрии.

Роман Рудометов родился 14 апреля 1970 года в Перми. Окончил Московский институт пожарной безопасности МВД России по квалификации «инженер», специальность «Пожарная безопасность», после чего получил дополнительное образование «экономист-аналитик». С 1989 по 2014 год Роман Рудометов служил в государственной противопожарной службе МЧС России, прошел путь от пожарного до заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области. В 2014 году он был назначен на должность заместителя главы администрации Октябрьского района по вопросам благоустройства. Кроме того, Роман Рудометов является председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям. С 3 ноября прошлого года он являлся исполняющим обязанности главы райадминистрации.

Напомним, должность главы Октябрьского района оставалась вакантной с ноября прошлого года после ухода Александра Мирошника. Его увольнения в связи с судимостью за злоупотребление полномочиями долгое время добивалась прокуратура Свердловской области. Прокурор области Сергей Охлопков тогда также назвал эту ситуацию «издевательством над законом».