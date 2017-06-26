Назначен новый глава Альметьевского таможенного поста Татарстанской таможни

Роберт Исмагилов родился 16 октября 1972 года в Казани. Имеет высшее образование — закончил Татарский институт содействия бизнесу.

Работает в таможенных органах с 29 июня 1995 года. Начинал он свою службу с должности инспектора группы досмотра Нижнекамского таможенного поста Набережночелнинской таможни. Там он прошел все служебные ступени от инспектора до заместителя начальника таможенного поста. С 3 июля 2012 года Исмагилов служил в должности заместителя начальника Приволжского тылового таможенного поста Приволжского таможенного управления.

Имеет чин — советник государственной гражданской службы первого класса.

За годы безупречной службы награжден ведомственными наградами: медалями «За службу в таможенных органах» I, II, III степени, «25 лет Федеральной таможенной службе», Почетной грамотой ФТС России, имеет нагрудный знак «Ветеран таможенной службы».