Глава Тольятти Сергей Анташев представил своих новых заместителей
На аппаратном совещании 26 июня глава Тольятти Сергей Анташев представил своих новых заместителей, сообщила
На аппаратном совещании 26 июня глава Тольятти Сергей Анташев представил своих новых заместителей, сообщила
На должность замглавы городского округа по имуществу и градостроительству назначен Виктор Андреянов.
Ранее эту должность занимала Евгения Бычкова. Теперь она является советником главы по особо значимым вопросам для города.
Андреянов Виктор родился 31 марта 1977 г. в Тольятти. С 1993 г. по 1998 г. — курсант Тольяттинского высшего военного командного инженерного строительного училища. Имеет высшее образование по специальности «Командная, строительство зданий и сооружений» с присвоением квалификации «Инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений».
Служил в Вооруженных Силах Российской Федерации. После армии шесть лет работал дежурным на ПАО «АВТОВАЗ». Затем с 2005 года занимал руководящие должности (заместитель директора, директор) в различных организациях, в том числе, осуществляющих деятельность в сфере строительства (ООО «БазисСтройКом»; МКУ «ЖигулевскСтройзаказчик»).
С 2014 г. по 2016 г. замещал должность заместителя руководителя — начальника управления капитального строительства и капитального ремонта Комитета по строительству и архитектуре администрации Сызрани. В последнее время работал заместителем главы администрации городского округа Сызрань — руководителем комитета по строительству и архитектуре.