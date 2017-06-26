Глава Тольятти Сергей Анташев представил своих новых заместителей

На должность замглавы городского округа по имуществу и градостроительству назначен Виктор Андреянов.

Ранее эту должность занимала Евгения Бычкова. Теперь она является советником главы по особо значимым вопросам для города.

Андреянов Виктор родился 31 марта 1977 г. в Тольятти. С 1993 г. по 1998 г. — курсант Тольяттинского высшего военного командного инженерного строительного училища. Имеет высшее образование по специальности «Командная, строительство зданий и сооружений» с присвоением квалификации «Инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений».

Служил в Вооруженных Силах Российской Федерации. После армии шесть лет работал дежурным на ПАО «АВТОВАЗ». Затем с 2005 года занимал руководящие должности (заместитель директора, директор) в различных организациях, в том числе, осуществляющих деятельность в сфере строительства (ООО «БазисСтройКом»; МКУ «ЖигулевскСтройзаказчик»).

С 2014 г. по 2016 г. замещал должность заместителя руководителя — начальника управления капитального строительства и капитального ремонта Комитета по строительству и архитектуре администрации Сызрани. В последнее время работал заместителем главы администрации городского округа Сызрань — руководителем комитета по строительству и архитектуре.