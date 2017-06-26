Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Ученые советуют добираться до работы на велосипеде
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото)
Путин назвал три напитка, которые предпочитает вину
Новый этап «Турецкого потока»: сколько стоит и кто финансирует? Путин дал старт стыковке частей газопровода и поздравил Эрдогана
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
СМИ: к Харькову идет колонна со сгоревшей в Донбассе техникой ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Конфликт России и США только начинается — СМИ
ВКС РФ добили боевиков, выживших после «Калибров»
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
10Умер Гельмут Коль
13:09 (мск), источник: Volga News

Глава Тольятти Сергей Анташев представил своих новых заместителей

На аппаратном совещании 26 июня глава Тольятти Сергей Анташев представил своих новых заместителей, сообщила пресс-служба горадминистрации.

На должность замглавы городского округа по имуществу и градостроительству назначен Виктор Андреянов.

Ранее эту должность занимала Евгения Бычкова. Теперь она является советником главы по особо значимым вопросам для города.

Андреянов Виктор родился 31 марта 1977 г. в Тольятти. С 1993 г. по 1998 г. — курсант Тольяттинского высшего военного командного инженерного строительного училища. Имеет высшее образование по специальности «Командная, строительство зданий и сооружений» с присвоением квалификации «Инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений».

Служил в Вооруженных Силах Российской Федерации. После армии шесть лет работал дежурным на ПАО «АВТОВАЗ». Затем с 2005 года занимал руководящие должности (заместитель директора, директор) в различных организациях, в том числе, осуществляющих деятельность в сфере строительства (ООО «БазисСтройКом»; МКУ «ЖигулевскСтройзаказчик»).

С 2014 г. по 2016 г. замещал должность заместителя руководителя — начальника управления капитального строительства и капитального ремонта Комитета по строительству и архитектуре администрации Сызрани. В последнее время работал заместителем главы администрации городского округа Сызрань — руководителем комитета по строительству и архитектуре.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Мама пострадавшей в аквапарке девочки: дело 3 раза "терялось"
Порошенко счел строительство «Северного потока 2» местью Украине
Сборная России по футболу: кто за все ответит?
Россия завершит производство российско-украинского Ан-148
В администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
В Белоруссии задумались о закупке «Искандеров» и С-400
ФСБ: теракт в метро Петербурга подготовили с помощью Telegram
Корпорация Takata объявила о банкротстве и передаче дел компании в США
Спорт
5 вещей, которые понравились в сборной РФ на Кубке конфедераций Заметка, в которой сборная России не подвергается уничижительной критике, сейчас многими воспринимается как некая форма провокации или «заказухи»
Авто
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист 1 миллион 548 тысяч 289 рублей — это самая дорогая Lada, которую когда-либо тестировал «Авто Mail.Ru»! И её можно заправлять двумя видами топлива
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Юлия Волкова из t.A.T.u. стала героиней шоу «Секрет на миллион» Экс-солистка суперпопулярного в начале 2000-х и провокационного коллектива откровенно рассказала о борьбе со страшной болезнью, потере голоса и разрыве отношений с коллегой по группе
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Строительство на Васильевском острове признали незаконным
Конституционный суд защитил покупателей квартир с плохой историей
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото) В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные балы. Тысячи одиннадцатиклассников, среди которых были и дети звезд, надев свои лучшие наряды, отметили окончание школы и начало взрослой жизни. Как это было – смотрите в нашем материале.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь