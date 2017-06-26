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12:14 (мск), источник: Newtimes.kz

За какие комментарии в соцсетях грозит наказание рассказали в МИК

О некоторых правилах поведения на просторах интернета рассказала официальный представитель МИК РК Альбина Атен, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

По ее словам, в соответствии законом РК «О средствах массовой информации» интернет-ресурс отнесен к СМИ, а информация, размещенная на нем, является продукцией СМИ.

«Таким образом, информация, размещаемая на интернет-ресурсе, должна соответствовать требованиям достоверности и соблюдать законные права и интересы физических и юридических лиц, — сообщила Альбина Атен.

По словам официального представителя МИК РК, распространение заведомо ложной информации, нарушающей общественный порядок или причиняющей существенный вред правам и законным интересам граждан/организаций с использованием СМИ или ТВ, наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Альбина Атен отметила, что часто в информационном пространстве, особенно в комментариях к материалам, фиксируются факты распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Это деяние наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Распространение на территории Республики Казахстан информации, направленной на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушение целостности государства, подрыва безопасности, войны, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, пропаганду и оправдание экстремизма или терроризма, а также раскрывающие технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, влечет штраф на физических лиц в размере 20, на должностных лиц в размере 25, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 50, на субъектов среднего предпринимательства в размере 100, на субъектов крупного предпринимательства в размере 200 МРП, с конфискацией продукции средств массовой информации.

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