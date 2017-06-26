Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Болезни сердца назвали платой за способность размножаться
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Выпускные балы в России: как это было до революции и в СССР
Путин назвал три напитка, которые предпочитает вину
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети»
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
СМИ: в Сеть попал ролик с огромной колонной сгоревшей техники ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Конфликт России и США только начинается — СМИ
ВКС РФ добили боевиков, выживших после «Калибров»
"Это большая ошибка с российской стороны": глава Киргизии о ГЭС
Поездка Путина вызвала протест Украины
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
10Умер Гельмут Коль
11:52 (мск), источник: Ежедневник.by

Посол Беларуси заявил о возможной покупке Минском комплексов «Искандер»

Беларусь в будущем может рассмотреть вопрос о закупке в России ракетных комплексов «Искандер». Об этом заявил посол Беларуси в России Игорь Петришенко.

Источник: Ежедневник.by

Петришенко напомнил, что сейчас в Беларуси основным зенитно-ракетным комплексом остается система С-300. В будущем Беларусь может приобрести как зенитные комплексы С-400 для защиты воздушного пространства, так и ракетные комплексы «Искандер», пишет РБК.

«Поставки комплексов С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов “Искандер” могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками. Ожидаем, что в перспективе на охрану воздушных границ Союзного государства заступят Су-30СМ войск ВВС и ПВО Беларуси», — рассказал Петришенко.

В мае командующий Военно-воздушными силами и Войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Олег Двигалев заявил, что Беларусь намерена закупить в России партию истребителей Су-30СМ. Также он рассказал о планах приобретения Минском учебно-тренировочных самолетов Як-130.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» поступил на вооружение Российской армии в 2006 году. Он способен поражать цели на расстоянии до 500 км, обходя при этом системы противовоздушной и противоракетной обороны. При этом ракеты комплекса могут оснащаться как неядерной, так и ядерной поражающей частью. Ранее, в июне 2016 года, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью «Коммерсанту» заявил, что «Искандер» «находится в списке продукции, запрещенной к экспорту», и Россия не намерена передавать комплекс другим странам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Плохой бизнес-климат сдерживает активное развитие белорусского фермерства
Порошенко счел строительство «Северного потока 2» местью Украине
Сборная России по футболу: кто за все ответит?
Россия завершит производство российско-украинского Ан-148
В администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
В Белоруссии задумались о закупке «Искандеров» и С-400
ФСБ: теракт в метро Петербурга подготовили с помощью Telegram
Корпорация Takata объявила о банкротстве и передаче дел компании в США
Спорт
5 вещей, которые понравились в сборной РФ на Кубке конфедераций Заметка, в которой сборная России не подвергается уничижительной критике, сейчас многими воспринимается как некая форма провокации или «заказухи»
Авто
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист 1 миллион 548 тысяч 289 рублей — это самая дорогая Lada, которую когда-либо тестировал «Авто Mail.Ru»! И её можно заправлять двумя видами топлива
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Юлия Волкова из t.A.T.u. стала героиней шоу «Секрет на миллион» Экс-солистка суперпопулярного в начале 2000-х и провокационного коллектива откровенно рассказала о борьбе со страшной болезнью, потере голоса и разрыве отношений с коллегой по группе
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото) В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные балы. Тысячи одиннадцатиклассников, среди которых были и дети звезд, надев свои лучшие наряды, отметили окончание школы и начало взрослой жизни. Как это было – смотрите в нашем материале.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь