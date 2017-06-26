Посол Беларуси заявил о возможной покупке Минском комплексов «Искандер»

Петришенко напомнил, что сейчас в Беларуси основным зенитно-ракетным комплексом остается система С-300. В будущем Беларусь может приобрести как зенитные комплексы С-400 для защиты воздушного пространства, так и ракетные комплексы «Искандер», пишет РБК.

«Поставки комплексов С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов “Искандер” могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками. Ожидаем, что в перспективе на охрану воздушных границ Союзного государства заступят Су-30СМ войск ВВС и ПВО Беларуси», — рассказал Петришенко.

В мае командующий Военно-воздушными силами и Войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Олег Двигалев заявил, что Беларусь намерена закупить в России партию истребителей Су-30СМ. Также он рассказал о планах приобретения Минском учебно-тренировочных самолетов Як-130.