Избирком назначил довыборы в Думу Иркутска по округу № 16

Избирательная комиссия Иркутска назначила дополнительные выборы депутата городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16. Выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года. Полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа возложены на Иркутскую ТИК № 2. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Избиркома Иркутской области.

«Необходимость в дополнительных выборах по одномандатному округу № 16 возникла в связи с избранием депутата Владимира Новожилова Заксобрание Иркутской области», — отметили в пресс-службе.

Напомним, уже известно, что «Единая Россия» выдвинет на довыборы в Думу Иркутска Валерию Кошечкину.