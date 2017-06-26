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13:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Евгений Семенов сложил полномочия зампреда комитета экономики администрации Иркутска

Он написал заявление по собственному желанию.

Евгений Семенов покинул пост заместителя председателя комитета экономики, начальника департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Иркутска. Он уволился по собственному желанию. Об этом Евгений Семенов сообщил корр. ИА IrkutskMedia.

— Уволился по собственному желанию. Пока буду отдыхать, потом приму решение о дальнейшем месте работы. Предложения есть. Буду выбирать, — сказал Евгений Семенов.

Напомним, начальник управления транспорта администрации Иркутска Евгений Владимирский написал заявление на увольнение по собственному желанию. Чиновнику предложили работу в другом регионе. В начале мая полномочия вице-мэра Иркутска по собственному желанию сложил Иван Носков. В этой должности он работал с ноября 2015 года.

Ранее несколько сотрудников ключевых должностей были уволены из комитета городского обустройства администрации Иркутска. Это начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Сергей Фоминых и начальник департамента дорожной деятельности Михаил Малыхин. Кроме того, свои посты потеряли несколько специалистов различных отделов.

Также 4 мая стало известно, что свои полномочия сложил заместитель мэра — председатель комитета экономики администрации Иркутска Руслан Ким. Исполняющей обязанности назначена заместитель председателя комитета Юлия Ашуркова. Заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом стала Екатерина Козулина.

Елена Войцехович покинула пост главы Октябрьского округа Иркутска по собственному желанию. Исполняющим обязанности заместителя мэра — главы Октябрьского округа назначен Владимир Преловский. До этого он занимал должность начальника управления экологии комитета городского обустройства администрации Иркутска.

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