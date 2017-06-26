Евгений Семенов сложил полномочия зампреда комитета экономики администрации Иркутска
Он написал заявление по собственному желанию.
Он написал заявление по собственному желанию.
Евгений Семенов покинул пост заместителя председателя комитета экономики, начальника департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Иркутска. Он уволился по собственному желанию. Об этом Евгений Семенов сообщил корр. ИА IrkutskMedia.
— Уволился по собственному желанию. Пока буду отдыхать, потом приму решение о дальнейшем месте работы. Предложения есть. Буду выбирать, — сказал Евгений Семенов.
Напомним, начальник управления транспорта администрации Иркутска Евгений Владимирский написал заявление на увольнение по собственному желанию. Чиновнику предложили работу в другом регионе. В начале мая полномочия
Ранее несколько сотрудников ключевых должностей были уволены из комитета городского обустройства администрации Иркутска. Это начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Сергей Фоминых и начальник департамента дорожной деятельности Михаил Малыхин. Кроме того, свои посты потеряли несколько специалистов различных отделов.
Также 4 мая стало известно, что свои полномочия сложил заместитель мэра — председатель комитета экономики администрации Иркутска Руслан Ким. Исполняющей обязанности назначена заместитель председателя комитета Юлия Ашуркова. Заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом стала Екатерина Козулина.
Елена Войцехович покинула пост главы Октябрьского округа Иркутска по собственному желанию. Исполняющим обязанности заместителя мэра — главы Октябрьского округа назначен Владимир Преловский. До этого он занимал должность начальника управления экологии комитета городского обустройства администрации Иркутска.