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12:38 (мск), источник: СуперОмск

Омские депутаты назначили четырех судей

Постановление о назначении четырех мировых судей опубликовано в газете «Омский вестник». Ранее их кандидатуры в соответствии с региональным законом «О мировых судьях» рассмотрели депутаты омского Заксобрания.

Источник: Reuters

Так, Юлианна Бородихина назначена на 3 года мировым судьей в участок № 35 в Черлакском районе.

Галина Демехина назначена судьей в участок № 12 в Марьяновском районе. Анна Набока будет работать на участке № 17 в Нововаршавском районе. И Юрий Шушура получил должность судьи на участке № 4 в Горьковском районе. Демехина, Набока и Шушура будут занимать свои должности в течение 10 лет.

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