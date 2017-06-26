Омские депутаты назначили четырех судей
Постановление о назначении четырех мировых судей опубликовано в газете «Омский вестник». Ранее их кандидатуры в соответствии с региональным законом «О мировых судьях» рассмотрели депутаты омского Заксобрания.
Постановление о назначении четырех мировых судей опубликовано в газете «Омский вестник». Ранее их кандидатуры в соответствии с региональным законом «О мировых судьях» рассмотрели депутаты омского Заксобрания.
Так, Юлианна Бородихина назначена на 3 года мировым судьей в участок № 35 в Черлакском районе.
Галина Демехина назначена судьей в участок № 12 в Марьяновском районе. Анна Набока будет работать на участке № 17 в Нововаршавском районе. И Юрий Шушура получил должность судьи на участке № 4 в Горьковском районе. Демехина, Набока и Шушура будут занимать свои должности в течение 10 лет.