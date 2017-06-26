Омские депутаты назначили четырех судей

Так, Юлианна Бородихина назначена на 3 года мировым судьей в участок № 35 в Черлакском районе.

Галина Демехина назначена судьей в участок № 12 в Марьяновском районе. Анна Набока будет работать на участке № 17 в Нововаршавском районе. И Юрий Шушура получил должность судьи на участке № 4 в Горьковском районе. Демехина, Набока и Шушура будут занимать свои должности в течение 10 лет.