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12:35 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму предложили ограничить эксперимент по курортном сбору тремя годами

Эксперимент по курортному сбору целесообразней вводить на три года вместо предлагаемых пяти, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Госдума одобрила в первом чтении законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», внесен.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Эксперимент по курортному сбору целесообразней вводить на три года вместо предлагаемых пяти, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

ный правительством РФ.

Источник: РИА "Новости"

Госдума одобрила в первом чтении законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», внесенный правительством РФ. Документ предусматривает проведение в 2018—2022 годах эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой. Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту санаторно-курортных объектов.

«Курортный сбор необходим, но это эксперимент, это не постояннодействующая норма. Эксперимент планируется на 5 лет, но мы со своей стороны предлагаем не больше 3 лет. Первый год — ввели, второй — отработали, третий — получили итоги. После этого законопроект теряет свои полномочия и дальше решается вопрос: либо вводить сбор на постоянной основе, либо отложить на определенный срок», — заявил Черняк.

По его словам, в ближайшее время в Крыму пройдет круглый стол по обсуждению законопроекта. В нем примут участие депутаты Госдумы, сенаторы, профильные крымские министерства. Приглашения также будут направлены разработчикам законопроекта, отельерам, туристическим ассоциациям, профсоюзам и прочим заинтересованным лицам. «Задача — обсудить законопроект и внести предложения, которые в последующем депутаты Госдумы от республики Крым будут отстаивать с стенах своего парламента», — подчеркнул Черняк.

Он добавил, что несмотря на то, что законопроект уже претерпел ряд изменений, остается ряд вопросов, которые необходимо обсудить и отточить до идеала. «Есть вопросы по администрированию сбора, распределению средств, суммы», — сказал собеседник агентства.

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