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12:52 (мск), источник: dostup1.ru

Имя нового главы Каслей объявят 29 июня

На место градоначальника претендуют два кандидата.

В Каслях (Челябинская область) выходят на финишную прямую выборы градоначальника — круг претендентов сузился с пяти до двух человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 26 июня, конкурсная комиссия по выборам главы Каслинского городского поселения провела очередное заседание и сократила число претендентов на пост градоначальника до двух человек. На данный пост могут рассчитывать Екатерина Васенина, помощник депутата Законодательного Собрания, и директор МУП «Город» Александр Егоров.

Финальное заседание конкурсной комиссии по выборам мэра Каслей состоится 29 июня.

Напомним, что изначально на пост главы претендовали также гендиректор ОАО «КРУИИКХ» Олег Тарасов, первый заместитель главы Каслинского района Вячеслав Горобец, а также и.о. мэра Дмитрий Дерябин.

Пост стал вакантным после отставки в апреле 2017 года главы города Юрия Скулыбердина.

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