Антон Алиханов: Коррупция — то зло, с которым нельзя мириться

По его словам, коррупция — это то зло, с которым нельзя мириться, с которым обязательно нужно бороться.

Екатерина Говорова, корреспондент ГТРК «Калининград»:

— На общественно-политическом совете вы сделали громкое заявление. Резко высказались в адрес бизнесменов, которые дают взятки. Ваша фраза стала крылатой: «Если хочешь оставаться овцой — стой, блей, теряй шерсть». Как вы думаете, возможно ли в современном мире обойтись без коррупции?

Антон Алиханов, врио губернатора Калининградской области: