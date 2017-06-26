Антон Алиханов: Коррупция — то зло, с которым нельзя мириться

По его словам, коррупция — это то зло, с которым нельзя мириться, с которым обязательно нужно бороться.
Екатерина Говорова, корреспондент ГТРК «Калининград»:
— На общественно-политическом совете вы сделали громкое заявление. Резко высказались в адрес бизнесменов, которые дают взятки. Ваша фраза стала крылатой: «Если хочешь оставаться овцой — стой, блей, теряй шерсть». Как вы думаете, возможно ли в современном мире обойтись без коррупции?
Антон Алиханов, врио губернатора Калининградской области:
— Я никого не хотел обидеть этими словами. Общественно-политический совет — это такое место, где у нас проходят жаркие дискуссии. И есть такие матерые люди с точки зрения умения расшатать обстановку. Но, тем не менее, это действительно так. Вот, Николай Власенко высказывался относительно того, что коррупция — это смазка в суставах, которая позволяет двигаться этой машине. Я к этому социальному злу отношусь с других позиций. Может быть, даже крайних. Может, это у него смазка и необходимое зло. Но моя позиция ближе к спектру, что это то зло, с которым нельзя мириться, с которым обязательно нужно бороться. И я очень надеюсь, что те люди, которые сейчас приходят в правоохранительный блок, новое руководство нашего управления МВД, ФСБ, прокуратуры, это люди принципиальные, честные. Люди, которые нацелены на то, чтобы нам помочь с этим злом, внутри себя, как минимум, в чиновничьей среде, справиться и попытаться искоренить. Но я хочу напомнить и еще раз обратить внимание на то, что это обоюдоострый меч. И ответственность лежит и на том, кто берет взятки, и на том, кто эти взятки дает. Поэтому, помимо того, что это люди, если мы говорим о бизнесе, которые дают эти взятки, которые говорят, может быть, о том, что их склоняют к чему-то, то надо понимать, что это — уголовная ответственность. И нам бы хотелось, чтобы они все-таки обращались либо к нам, либо в правоохранительные органы с заявлением о таких фактах. Чтобы мы могли с этими фактами, с этим злом бороться.