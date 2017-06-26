Администрация Нижнего Новгорода назвала предполагаемые причины провала большегруза в яму на ул. Карла Маркса

Журналисты попросили его прокомментировать участившиеся случаи провалов асфальта на дорогах города. По словам Миронова, провал на ул. Карла Маркса связан с тем, что большегруз наехал на тепловую камеру теплосетей, в результате чего плиты не выдержали.

«Будет проводиться проверка. Если причина в перегрузе транспорта — отвечать за это будет организация-перевозчик. Если в работе, которую выполняла теплоснабжающая организация — «Теплоэнерго», — рассказал Сергей Миронов. Он также отметил, что до настоящего времени ни одна экспертная организация не представила данные о причине возникновения деформации под дорогой на ул. Октябрьской Революции.

«Единственное, что могу сказать точно — эта проблема не связана с утечкой в инженерных сетях. Я поручил произвести в некоторых местах вскрытие асфальтового покрытия. Мы предполагаем, что это связано с дренажной системой, которая формировалась при строительстве метрополитена», — добавил Миронов.

Напомним, что 24 июня большегруз провалился в яму в асфальте в мкрн. «Мещерское озеро». Кроме того, 13 июня в образовавшуюся яму на ул. Полтавской провалился автомобиль. 7 июня произошел провал на ремонтируемом участке дороги на ул. Октябрьской Революции.