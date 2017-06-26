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12:55 (мск), источник: ТАСС

AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным

По данным агентства, некоторые советники президента США рекомендуют ему занять более осторожную позицию в отношении контактов с Россией.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Разногласия возникли внутри администрации президента США Дональда Трампа по поводу формата его возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным во время саммита Группы двадцати в Гамбурге 7—8 июля. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на действующих и бывших сотрудников американской администрации.

По их данным, сам Трамп настроен на то, чтобы провести в Гамбурге полноценную встречу с Путиным, в ходе которой они могли бы обсудить вопросы международных и двусторонних отношений.

Американский лидер также выступает за то, чтобы прессе было дана возможность освещать эти переговоры.

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В то же время некоторые советники президента США рекомендуют ему занять более осторожную позицию в отношении контактов с Россией на фоне подозрений в сговоре с Москвой в период предвыборной кампании, которые выдвигаются в адрес Трампа и его окружения, а также расследования этих подозрений, которые ведут ФБР и Конгресс.

Сторонники осторожного подхода советуют американскому президенту провести формальную и непродолжительную встречу с лидером России. Другим вариантом, который они предлагают, является проведение переговоров о стратегической стабильности между российской и американской делегациями без участия глав двух государств.

Associated Press отмечает, что состоявшаяся в 2015 году последняя по времени российско-американская двусторонняя встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и прежним хозяином Белого дома Бараком Обамой привела к заключению между РФ и США договоренностей по Сирии.

Белый дом в пятницу отказался отвечать на вопрос о том, хочет ли нынешний американский лидер встретиться с президентом РФ. «Когда и если встреча состоится, мы вам о ней отчитаемся», — сказал брифинге для журналистов пресс- секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Комментарии
5
Юрий Жданов
Поживем - увидим, хотелось бы, чтоб все было хорошо.
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Пётр Петров
Это нормально,может "злодей" проявится...
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нет нет
Так Петр Алексеевич сам виноват! Ну зачем он часы сидел разглядывал)
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