Встреча Порошенко и Макрона началась в Елисейском дворце
КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Елисейском дворце в Париже началась первая встреча президента Украины Петра Порошенко и его французского коллеги Эммануэля Макрона.
КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Елисейском дворце в Париже началась первая встреча президента Украины Петра Порошенко и его французского коллеги Эммануэля Макрона.
На странице в Facebook украинского президента можно посмотреть видеотрансляцию встречи.
Как сообщалось ранее, Порошенко в понедельник находится с рабочим визитом во Франции. Программой визита предусмотрены встречи Порошенко с Макроном,
Порошенко планирует скоординировать с французским коллегой позиции по урегулированию конфликта в Донбассе.
На минувшей неделе Порошенко обсудил пути решения украинского кризиса с президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Встречей с Макроном Киев планирует завершить координацию позиций с западными партнерами по прекращению конфликта в Донбассе, чтобы уже на этой неделе провести первые телефонные переговоры в «нормандском формате» (РФ, Германия, Франция и Украина) в новом составе — Францию вместо бывшего президента Франсуа Олланда будет представлять Макрон.