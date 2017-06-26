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13:04 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Встреча Порошенко и Макрона началась в Елисейском дворце

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Елисейском дворце в Париже началась первая встреча президента Украины Петра Порошенко и его французского коллеги Эммануэля Макрона.

На странице в Facebook украинского президента можно посмотреть видеотрансляцию встречи.

Как сообщалось ранее, Порошенко в понедельник находится с рабочим визитом во Франции. Программой визита предусмотрены встречи Порошенко с Макроном, премьер-министром Эдуаром Филиппом и председателем Сената Жераром Ларше.

Порошенко планирует скоординировать с французским коллегой позиции по урегулированию конфликта в Донбассе.

На минувшей неделе Порошенко обсудил пути решения украинского кризиса с президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Встречей с Макроном Киев планирует завершить координацию позиций с западными партнерами по прекращению конфликта в Донбассе, чтобы уже на этой неделе провести первые телефонные переговоры в «нормандском формате» (РФ, Германия, Франция и Украина) в новом составе — Францию вместо бывшего президента Франсуа Олланда будет представлять Макрон.

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