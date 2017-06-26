Суд отложил рассмотрение дела Януковича до 29 июня

Прокуратура просила суд удовлетворить ходатайство о заочном производстве по делу.

«Сторона обвинения считает, что с целью привлечения Януковича к уголовной ответственности, указанной в отдельном производстве, следует осуществлять специальное судебное производство. Учитывая вышеизложенное, также добавляю к ходатайству копии материалов особого производства, которым подтверждается, что обвиняемый знал или должен был знать о начатом отдельном производстве, на трех листах. Уважаемый суд, прошу вас удовлетворить данное ходатайство и вынести постановление об осуществлении специального судебного производства по обвинению Януковича», — заявил прокурор Генеральной прокуратуры Руслан Кравченко.

Председательствующий судья Владислав Девятко сказал, что суд вынужден отложить заседание.

«Нужна повторная неявка обвиняемого на судебное заседание, для того, чтобы можно было прокурору задать этот вопрос, а суду дать возможность высказать мнение стороне защиты и решить этот вопрос путем принятия судебного решения о назначении специального судебного рассмотрения дела или об отказе в специальном судебном рассмотрении дела. Учитывая изложенное, прошу вас удовлетворить данное ходатайство и вынести постановление об осуществлении специального судебного производства», — пояснил Девятко.

Напомним, Оболонский районный суд Киева вызывает бывшего президента Виктора Януковича на 10 ближайших заседаний суда по делу о государственной измене.

Оболонский райсуд Киева готов обеспечить охрану для экс-президента Виктора Януковича в Украине, если его защита будет ходатайствовать об этом.

Янукович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (пособничество в преступлении), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет) Уголовного кодекса Украины.