Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая должность Евгении Васильевой: кем она стала
Болезни сердца назвали платой за способность размножаться
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео)
Audi e-tron Sportback пойдет в серию
Очевидец снял на камеру колонну с уничтоженной техникой ВСУ – СМИ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Яйца и драка: украинские радикалы встретили Савченко в Николаеве
Украина запретила Польше вести поиски убитых
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
21Открытие Московского международного кинофестиваля
13:24 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гройсман: организаторы блокады Донбасса «координировали действия с РФ»

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Организаторы торговой блокады Донбасса координировали свои действия с россиянами, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Источник: Reuters
Читайте также
Украина будет импортировать уголь из США, — Порошенко

«То, что делали организаторы блокады, они делали в полной координации с россиянами. В этом нет никаких сомнений», — сказал премьер в интервью информагентству «ЛигаБизнесИнформ».

По его мнению, организаторы блокады дали повод ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

«Сейчас все наши полезные ископаемые, наш уголь, все наши меткомбинаты работают 100% на российскую экономику. Они сами, авторы блокады, перенаправили миллиарды из украинского бюджета в российский бюджет. Вот что они сделали», — добавил Гройсман.

На минувшей неделе организаторы торговой блокады Донбасса заявили, что намерены полностью перекрыть поставки угля из России в Украину.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Украинцам отказали во въезде в Болгарию из-за отсутствия виз
'США нарушали обещания и пытались унизить Москву'
Украинцам отказали во въезде в Болгарию из-за отсутствия виз
Порошенко счел строительство «Северного потока 2» местью Украине
Сборная России по футболу: кто за все ответит?
Россия завершит производство российско-украинского Ан-148
В администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
В Белоруссии задумались о закупке «Искандеров» и С-400
Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram
«Авада Кедавра, Гарри Поттер»: как Роулинг убивает волшебный мир
Спорт
5 вещей, которые понравились в сборной РФ на Кубке конфедераций Заметка, в которой сборная России не подвергается уничижительной критике, сейчас многими воспринимается как некая форма провокации или «заказухи»
Авто
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист 1 миллион 548 тысяч 289 рублей — это самая дорогая Lada, которую когда-либо тестировал «Авто Mail.Ru»! И её можно заправлять двумя видами топлива
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото) В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные балы. Тысячи одиннадцатиклассников, среди которых были и дети звезд, надев свои лучшие наряды, отметили окончание школы и начало взрослой жизни. Как это было – смотрите в нашем материале.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь