Гройсман: организаторы блокады Донбасса «координировали действия с РФ»

«То, что делали организаторы блокады, они делали в полной координации с россиянами. В этом нет никаких сомнений», — сказал премьер в интервью информагентству «ЛигаБизнесИнформ».

По его мнению, организаторы блокады дали повод ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

«Сейчас все наши полезные ископаемые, наш уголь, все наши меткомбинаты работают 100% на российскую экономику. Они сами, авторы блокады, перенаправили миллиарды из украинского бюджета в российский бюджет. Вот что они сделали», — добавил Гройсман.

На минувшей неделе организаторы торговой блокады Донбасса заявили, что намерены полностью перекрыть поставки угля из России в Украину.