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13:14 (мск), источник: УНИАН

Почти половина украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО — исследование

43% опрошенных украинцев высказались в поддержку вступления Украины в НАТО, против — 30%. Об этом говорится в переданных агентству УНИАН результатах исследования социологической группы «Рейтинг».

Источник: УНИАН

«Если бы сегодня проводился референдум относительно вступления Украины в НАТО, то 43% проголосовали бы “за”, против — 30%, 13% не голосовали бы, а еще 14% не определились», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вступление в НАТО в большей степени поддерживают на западе страны и молодежь.

Кроме того, согласно результатам, каждый десятый из тех, кто выражает свое недоверие к НАТО, поддержал бы вступление в Альянс.

Исследование проводилось 22—31 мая по заказу журнала «Фокус». Аудитория: население Украины старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность — 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования — не более 1,8%.

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