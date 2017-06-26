Почти половина украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО — исследование

«Если бы сегодня проводился референдум относительно вступления Украины в НАТО, то 43% проголосовали бы “за”, против — 30%, 13% не голосовали бы, а еще 14% не определились», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вступление в НАТО в большей степени поддерживают на западе страны и молодежь.

Кроме того, согласно результатам, каждый десятый из тех, кто выражает свое недоверие к НАТО, поддержал бы вступление в Альянс.