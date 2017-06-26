Крымские власти заявили, что Украина не пускает туристов в регион

По его словам, помимо негативной пропаганды в украинских СМИ и билбордов с запугиваниями в последнее время «включен и административный ресурс на границе».

«В украинских погранпунктах на границе с Крымом искусственно создаются очереди. Машины, которые в Крым едут, заставляют стоять в очередях по несколько часов», — сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, украинские туристы, возвращаясь из Крыма, рассказывают о совершенно иной действительности, чем пытается преподнести официальный Киев.

«Рассказам, что в Крыму нет электричества, проблемы с водой, нет продуктов питания, все плохо и все ходят под дулами автоматов, на Украине уже никто не верит. Сегодня вся их пропаганда сводится к нулю. Туристы видят разительные перемены, которые произошли на полуострове за последние три года», — подчеркнул Черняк.