Генсек ОБСЕ прокомментировала отказ в выдаче Шенгенских виз крымчанам

«Да, к сожалению, это не единственный случай, где у нас есть опасения такого рода. Крымский вопрос остается спорным внутри организации», — сказал Заньер в интервью агентству Sputnik, отвечая на вопрос, нарушают ли европейские страны-члены ОБСЕ обязательства по защите и продвижению прав человека, отказываясь выдавать визы жителям Крыма.