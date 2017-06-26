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14:54 (мск), источник: Ежедневник.by

В Минобороны объяснили инцидент с танком плохой погодой

В Министерстве обороны Беларуси прокомментировали инцидент, произошедший на проспекте Независимости во время репетиции парада.

Источник: Ежедневник.by

Напомним, ДТП произошло на проспекте Независимости в Минске во время первой репетиции парада: танк Т-72Б ушел в занос, врезался в дерево и снес фонарный столб.

Известно, что в результате происшествия никто не пострадал, а сам танк получил незначительные повреждения.

В Минобороны сегодня выступили с заявлением о причинах аварии. Главной причиной случившегося пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны, полковник назвал сложные погодные условия — проливной дождь, мокрый асфальт.

Макаров объяснил, что приняты всевозможные меры во избежание подобных случаев в будущем: проведены дополнительные инструктажи и специальные занятия ответственных людей.

Также он сообщил, что проверка по данному делу еще идет. Согласно ее результатам будут приняты соответствующие меры.
В министерстве добавили, что танк не будет принимать участие в параде.

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