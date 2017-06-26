В Минобороны объяснили инцидент с танком плохой погодой
В Министерстве обороны Беларуси прокомментировали инцидент, произошедший на проспекте Независимости во время репетиции парада.
В Министерстве обороны Беларуси прокомментировали инцидент, произошедший на проспекте Независимости во время репетиции парада.
Напомним, ДТП произошло на проспекте Независимости в Минске во время первой репетиции парада: танк Т-72Б ушел в занос, врезался в дерево и снес фонарный столб.
Известно, что в результате происшествия никто не пострадал, а сам танк получил незначительные повреждения.
В Минобороны сегодня выступили с заявлением о причинах аварии. Главной причиной случившегося
Макаров объяснил, что приняты всевозможные меры во избежание подобных случаев в будущем: проведены дополнительные инструктажи и специальные занятия ответственных людей.
Также он сообщил, что проверка по данному делу еще идет. Согласно ее результатам будут приняты соответствующие меры.
В министерстве добавили, что танк не будет принимать участие в параде.