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14:49 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев оценил готовность «Екатеринбург-ЭКСПО» к Иннопрому

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня, ИА УралПолит.Ru. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области в преддверии международной выставки «Иннопром» проинспектировал ряд инфраструктурных объектов Екатеринбурга.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, вместе с Евгением Куйвашевым объезд совершили вице-губернатор Сергей Швиндт и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

«Мы проверили готовность объектов к началу работы выставки Иннопром-2017, партнерами которой станут наши японские коллеги. Также проверили инфраструктуру, которая готовится к матчам Чемпионата мира по футболу 2018 года. Все работы идут в графике и с соблюдением всех норм и требований. Мы выявили ряд небольших недочетов, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки», — отметил глава Свердловской области.

Кроме того, врио губернатора проинспектировал ход работ на Центральном стадионе, который примет матчи чемпионата мира по футболу. В настоящее время работы на «Екатеринбург-Арене» выполнены на 75% и будут завершены к декабрю.

Сейчас готовность международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» к Иннопрому составляет 90%. Некоторые участники выставки уже приступили к монтажу своих стендов.

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