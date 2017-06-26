Макрон заявил, что «нормандская встреча» состоится в конце июня либо в начале июля

«Сейчас решается относительно даты. Это будет либо конец июня, либо начало июля. Сейчас мы вчетвером в ближайшие часы будем решать между участниками. Я не знаю, можно ли иметь какие-то новые мысли или идеи к тому, что уже известно. Единственное, что можно — пытаться немножечко менять методику. Возможно, добавить немного нетерпения, что с моей стороны, и не привыкать к безрезультатной дискуссии», — сказал президент Франции.

Он подчеркнул, что ситуация на Донбассе в течение трех лет создает большие проблемы как для местного населения и Украины, так и Европы и России.

«Поэтому мы не должны принимать, чтобы этот кризис продолжался, и мое желание, чтобы мы могли во время нашей следующей встречи в “нормандском формате” действительно предложить целую серию новых условий для того, чтобы со всех сторон найти конкретные решения для выхода из кризиса. Франция вместе с Германией остается чрезвычайно вовлеченной в этот процесс и настаивает на развитии этих соглашений, на их выполнении. Это должен быть Минский процесс, должна быть эффективная дискуссия, чтобы все стороны обменивались информацией по развитию и хотим видеть конкретные результаты, которые позволят двигаться вперед», — убежден Макрон.