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14:49 (мск), источник: БЕЛТА

Президент Вьетнама прибыл с официальным визитом в Беларусь

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг прибыл с официальным визитом в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Ожидается, что сегодня он встретится с представителями общества дружбы «Беларусь — Вьетнам», вьетнамской диаспоры и студентами.

На 27 июня запланированы переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Вьетнама Чан Дай Куанга. Стороны обсудят весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а главной темой переговоров станет развитие торгово-экономического взаимодействия. Ожидается, что по итогам встречи двух лидеров будет подписан пакет документов о расширении сотрудничества в различных сферах. В этот же день Александр Лукашенко и Чан Дай Куанг примут участие в открытии Белорусско-вьетнамского бизнес-форума.

Программа официального визита Президента Вьетнама также предусматривает переговоры с руководством правительства Беларуси и Национального собрания, посещение предприятий и культурных объектов.

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