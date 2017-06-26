Президент Вьетнама прибыл с официальным визитом в Беларусь

Ожидается, что сегодня он встретится с представителями общества дружбы «Беларусь — Вьетнам», вьетнамской диаспоры и студентами.

На 27 июня запланированы переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Вьетнама Чан Дай Куанга. Стороны обсудят весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а главной темой переговоров станет развитие торгово-экономического взаимодействия. Ожидается, что по итогам встречи двух лидеров будет подписан пакет документов о расширении сотрудничества в различных сферах. В этот же день Александр Лукашенко и Чан Дай Куанг примут участие в открытии Белорусско-вьетнамского бизнес-форума.

Программа официального визита Президента Вьетнама также предусматривает переговоры с руководством правительства Беларуси и Национального собрания, посещение предприятий и культурных объектов.