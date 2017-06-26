Президент Вьетнама прибыл с официальным визитом в Беларусь
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг прибыл с официальным визитом в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг прибыл с официальным визитом в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.
Ожидается, что сегодня он встретится с представителями общества дружбы «Беларусь — Вьетнам», вьетнамской диаспоры и студентами.
На 27 июня запланированы переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Вьетнама Чан Дай Куанга. Стороны обсудят весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а главной темой переговоров станет развитие
Программа официального визита Президента Вьетнама также предусматривает переговоры с руководством правительства Беларуси и Национального собрания, посещение предприятий и культурных объектов.