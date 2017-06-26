Порошенко допускает урегулирование конфликта на Донбассе по «формуле Макрона»

Порошенко отметил, что после сегодняшней встречи он настроен оптимистично.

«Подчеркиваю, что после нашей сегодняшней встречи с господином президентом у меня гораздо больше оптимизма. Мне очень импонирует подход господина президента, ориентированный на результат: конкретный, практичный, без лишних разговоров. Наша договоренность, что мы положим на бумагу проекты возможных решений “нормандского формата”, возможно они будут иметь название “Формула Макрона”, но мы сможем на сегодняшний день предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины», — сказал президент Украины.

Также он заявил, что сегодняшний визит и встреча являются знаковыми после убедительной победы Макрона на президентских выборах.

Отметим, по словам Макрона, встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоится либо в конце июня, либо в начале июля.