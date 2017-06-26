Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Болезни сердца назвали платой за способность размножаться
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Украине
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Ревва, Ходченкова, Климова и другие на открытии ММКФ 2017
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
“Ни копейки не вложил”: Вика Романец об отмененной свадьбе
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Яйца и драка: украинские радикалы встретили Савченко в Николаеве
Украина запретила Польше вести поиски убитых
"Это большая ошибка с российской стороны": глава Киргизии о ГЭС
Поездка Путина вызвала протест Украины
Фоторепортажи
10Волшебники, ведьмы и квиддич
20Скончался актер Алексей Баталов
14:42 (мск), источник: 112.ua

Порошенко допускает урегулирование конфликта на Донбассе по «формуле Макрона»

Президент Украины Петр Порошенко допускает появление «формулы Макрона» для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом он сказал на совместном брифинге с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Порошенко отметил, что после сегодняшней встречи он настроен оптимистично.

«Подчеркиваю, что после нашей сегодняшней встречи с господином президентом у меня гораздо больше оптимизма. Мне очень импонирует подход господина президента, ориентированный на результат: конкретный, практичный, без лишних разговоров. Наша договоренность, что мы положим на бумагу проекты возможных решений “нормандского формата”, возможно они будут иметь название “Формула Макрона”, но мы сможем на сегодняшний день предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины», — сказал президент Украины.

Также он заявил, что сегодняшний визит и встреча являются знаковыми после убедительной победы Макрона на президентских выборах.

Отметим, по словам Макрона, встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоится либо в конце июня, либо в начале июля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Очередное повышение тарифов "Укрзализныци" на грузовые перевозки будет иметь негативный эффект для промышленности, - депутат
Порошенко счел строительство «Северного потока 2» местью Украине
Сборная России по футболу: кто за все ответит?
Россия завершит производство российско-украинского Ан-148
В администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
В Белоруссии задумались о закупке «Искандеров» и С-400
Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram
«Авада Кедавра, Гарри Поттер»: как Роулинг убивает волшебный мир
Спорт
5 вещей, которые понравились в сборной РФ на Кубке конфедераций Заметка, в которой сборная России не подвергается уничижительной критике, сейчас многими воспринимается как некая форма провокации или «заказухи»
Авто
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист 1 миллион 548 тысяч 289 рублей — это самая дорогая Lada, которую когда-либо тестировал «Авто Mail.Ru»! И её можно заправлять двумя видами топлива
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото) В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные балы. Тысячи одиннадцатиклассников, среди которых были и дети звезд, надев свои лучшие наряды, отметили окончание школы и начало взрослой жизни. Как это было – смотрите в нашем материале.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь